Kaune ir Šalčininkų rajone – sužalojimai peiliu

Kaip skelbia Policijos departamentas, penktadienį apie 1.30 val. Kaune, Jotvingių gatvėje, daugiabučio namo kieme, kilus konfliktui, nenustatytas vyras galimai peiliu sužalojo vyrą (gimęs 2002 metais), kuris paguldytas į ligoninę.
Tuo metu šeštadienį apie 23.27 val. Šalčininkų rajone, Jašiūnų miestelyje, namuose, konflikto metu, moteris (gimusi 1983 metais) peiliu sužalojo neblaivų (1.75 prom.) vyrą (gimusį 1984 metais), kuris pristatytas į ligoninę. Moteris uždaryta į areštinę.
Abu įvykiai tiriami.
