TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaune ir Šalčininkų rajone – sužalojimai peiliu

2025-10-19 09:40 / šaltinis: BNS
2025-10-19 09:40

Kaune ir Šalčininkų rajone šeštadienį ir penktadienį kilus konfliktams policija fiksavo sužalojimus peiliu.

Policijos švyturėliai (nuotr. Elta)

0

Kaip skelbia Policijos departamentas, penktadienį apie 1.30 val. Kaune, Jotvingių gatvėje, daugiabučio namo kieme, kilus konfliktui, nenustatytas vyras galimai peiliu sužalojo vyrą (gimęs 2002 metais), kuris paguldytas į ligoninę.

Tuo metu šeštadienį apie 23.27 val. Šalčininkų rajone, Jašiūnų miestelyje, namuose, konflikto metu, moteris (gimusi 1983 metais) peiliu sužalojo neblaivų (1.75 prom.) vyrą (gimusį 1984 metais), kuris pristatytas į ligoninę. Moteris uždaryta į areštinę. 

Abu įvykiai tiriami.

