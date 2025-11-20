 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpo administracijoje – pokyčiai: ketina trauktis pasiuntinys Ukrainoje Kelloggas

2025-11-20 07:03 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 07:03

Specialusis JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinys Ukrainoje Keithas Kelloggas informavo savo kolegas, kad sausio mėnesį ketina pasitraukti iš administracijos.

Keithas Kelloggas (nuotr. SCANPIX)

Specialusis JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinys Ukrainoje Keithas Kelloggas informavo savo kolegas, kad sausio mėnesį ketina pasitraukti iš administracijos.

Apie tai remdamasi keturiais atskirais šaltiniais trečiadienį pranešė naujienų agentūra „Reuters“.

„Jo pasitraukimas reikštų, kad Ukraina netektų svarbaus rėmėjo Trumpo administracijoje“, – pažymėjo leidinys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atsargos generolas leitenantas K. Kelloggas Ukrainoje ir Europos diplomatiniuose sluoksniuose laikomas Ukrainai prijaučiančiu administracijos, kuri kartais būna linkusi pritarti Maskvos požiūriui į vykstantį karą, atstovu.

Žinia apie K. Kelloggo pasitraukimą pasirodė tuo metu, kai Ukraina susiduria su naujais iššūkiais diplomatijos srityje. Daugybė JAV žiniasklaidos priemonių praneša, kad D. Trumpo administracija siūlo Ukrainai priimti JAV ir Rusijos parengtą pagrindų susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą. Teigiama, kad pagal šį susitarimą Kyjivui tektų atsisakyti dalies teritorijos, atiduoti dalį ginklų ir sumažinti ginkluotųjų pajėgų dydį.

Amerikoje už šį pasiūlymą yra atsakingas kitas specialusis D. Trumpo pasiuntinys – Steve‘as Witkoffas. Tuo pačiu metu „Reuters“ pažymi, kad K. Kelloggas, rodosi, jį rengiant nedalyvavo.

Šaltinių teigimu, K. Kelloggas palaiko tvirtus ryšius su D. Trumpu. Tačiau taip pat buvo pastebėta, kad paskutiniajame spalio mėnesį Baltuosiuose rūmuose vykusiame D. Trumpo ir V. Zelenskio susitikime jis nedalyvavo. Kai kurie sąjungininkai mano, kad tai susiję su „nesutarimais administracijos viduje“.

Kol kas neaišku, kas galėtų pakeisti K. Kelloggą, jei į šias pareigas apskritai kas nors bus paskirtas. Jungtinės Valstijos dar nėra paskyrusios ir Senato patvirtinto ambasadoriaus Ukrainoje.

Kaip pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, diplomatinei misijai Kyjive šiuo metu vadovauja karjeros diplomatė Julie Davis, kuri gegužę buvo paskirta laikinąja reikalų patikėtine.

