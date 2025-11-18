 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

„Flydubai“ užsakė 150 „Airbus“ orlaivių už 24 mlrd. JAV dolerių

2025-11-18 12:18 / šaltinis: BNS
2025-11-18 12:18

Jungtinių Arabų Emyratų pigių skrydžių bendrovė „Flydubai“ antradienį pranešė  apie 24 mlrd. JAV dolerių vertės 150 „Airbus A321neo“ lėktuvų užsakymą, kuriuo daugiau nei padvigubins savo orlaivių parką.

0

Abi šalys pasirašė memorandumą dėl lėktuvų, kurie, pagal „Flydubai“ pareiškimą, bus pristatomi nuo 2031-ųjų.

Dubajuje įsikūrusios valstybinės aviakompanijos lėktuvų parką dabar sudaro 95 „Boeing 737“ orlaiviai.

Taip pat Dubajaus aviacijos parodoje Abu Dabyje įsikūrusi aviakompanija „Etihad“ paskelbė 16 „Airbus“ lėktuvų užsakymą: šešių „A330-900“, septynių „A350-1000“ ir trijų „A350F“.

„Flydubai“ antradienį taip pat pasirašė susitarimą su JAV kosminių technologijų kompanija „SpaceX“ dėl „Starlink“ įdiegimo visame jos lėktuvų parke – dieną po to, kai didžiausia Artimųjų Rytų aviakompanija  „Emirates“ paskelbė, jog pradės diegti Elono Musko (Ilono Masko) palydovinio ryšio tinklą.

