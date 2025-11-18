„Flydubai“ užsakė 150 „Airbus“ orlaivių už 24 mlrd. JAV dolerių

Abi šalys pasirašė memorandumą dėl lėktuvų, kurie, pagal „Flydubai“ pareiškimą, bus pristatomi nuo 2031-ųjų.
Dubajuje įsikūrusios valstybinės aviakompanijos lėktuvų parką dabar sudaro 95 „Boeing 737“ orlaiviai.
Taip pat Dubajaus aviacijos parodoje Abu Dabyje įsikūrusi aviakompanija „Etihad“ paskelbė 16 „Airbus“ lėktuvų užsakymą: šešių „A330-900“, septynių „A350-1000“ ir trijų „A350F“.
„Flydubai“ antradienį taip pat pasirašė susitarimą su JAV kosminių technologijų kompanija „SpaceX“ dėl „Starlink“ įdiegimo visame jos lėktuvų parke – dieną po to, kai didžiausia Artimųjų Rytų aviakompanija „Emirates“ paskelbė, jog pradės diegti Elono Musko (Ilono Masko) palydovinio ryšio tinklą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!