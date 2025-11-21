 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Maištingiems“ demokratams Trumpas ragina skirti mirties bausmę

2025-11-21 06:51 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 06:51

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad demokratai įstatymų leidėjai, kurie ragino kariuomenę atsisakyti vykdyti neteisėtus įsakymus, gali būti nubausti mirties bausme, vadindamas juos išdavikais ir kaltindamas „maištingu elgesiu“.

Nedirbančius skrydžių valdymo dispečerius Trumpas išvadino nepatriotiškais. EPA-ELTA nuotr.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad demokratai įstatymų leidėjai, kurie ragino kariuomenę atsisakyti vykdyti neteisėtus įsakymus, gali būti nubausti mirties bausme, vadindamas juos išdavikais ir kaltindamas „maištingu elgesiu".

Demokratai tuoj pat pasmerkė „visiškai bjaurius“ D. Trumpo grasinimus šešiems senatoriams ir Atstovų rūmų nariams, kurie šiuos komentarus išsakė antradienį platformoje „X“ paskelbtame vaizdo įraše.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai tikrai blogai ir Pavojinga mūsų Šaliai. Jų žodžiai negali likti be atsako. MAIŠTINGAS IŠDAVIKŲ ELGESYS!!! ĮKIŠTI JUOS UŽ GROTŲ???", – platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas.

„MAIŠTINGAS ELGESYS, už kurį turi būti baudžiama MIRTIMI!“, – po to paskelbtame įraše pareiškė jis.

79-erių prezidentas taip pat pasidalino vieno vartotojo žinute, kurioje šis ragino jį „juos pakarti“ ir teigė, kad pirmasis JAV prezidentas George‘as Washingtonas būtent taip būtų ir pasielgęs.

Visi šie demokratai įstatymų leidėjai kadaise yra dirbę karinėse ar žvalgybos tarnybose, tarp jų yra senatorius Markas Kelly‘is, buvęs JAV karinio jūrų laivyno narys ir NASA astronautas, bei senatorė Elissa Slotkin, kartu su CŽA pajėgomis tarnavusi Irake.

„Galima atsisakyti vykdyti neteisėtus įsakymus“, – vaizdo įraše tvirtino jie, kaltindami D. Trumpą „siundant uniformuotus mūsų kariuomenės ir žvalgybos bendruomenės profesionalus ant Amerikos piliečių“.

Jie nenurodė, kokius būtent įsakymus turėjo omenyje, tačiau D. Trumpas, siekdamas suvaldyti tariamai plintančius neramumus, yra įsakęs kelete JAV miestų dislokuoti Nacionalinės gvardijos karius, daugeliu atvejų nepaisydamas vietos pareigūnų pageidavimų.

Be to, D. Trumpas yra nurodęs Karibų jūroje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje atakuoti keletą įtariamų narkotikų kontrabandos laivų, o per šiuos ekspertų nuomone neteisėtus smūgius žuvo daugiau nei 80 žmonių.

„Dega degtuką“

Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt paskiau puolė neigti, kad D. Trumpas norėtų, jog Kongreso nariams būtų įvykdytos egzekucijos.

Tačiau ji vis tiek nepraleido progos užsipulti įstatymų leidėjus. „Kodėl gi jūs nekalbate apie tai, ką šie Kongreso nariai daro, skatindami ir kurstydami smurtą?“, – pareiškė ji.

Demokratų partija audringai sureagavo į D. Trumpo remarkas.

„Trumpas ką tik paragino nužudyti išrinktus demokratų pareigūnus. Tai visiškai bjauru“, –savo oficialioje platformos „X“ paskyroje rašė partija.

Minėtame vaizdo įraše kalbėję įstatymų leidėjai pažadėjo nesileisti įbauginami D. Trumpo grasinimų, sakydami, kad yra „šalį mylintys veteranai ir nacionalinio saugumo specialistai“, prisiekę ginti JAV konstituciją.

„Ši priesaika galioja visą gyvenimą, ir mes ketiname jos laikytis. Joks grasinimas, bauginimas ar raginimas naudoti smurtą neatgrasins mūsų nuo šio švento įsipareigojimo“, – sakė jie.

Demokratų Senato mažumos lyderis Chuckas Schumeris apkaltino D. Trumpą kurstant smurtą savo rėmėjų gretose.

„Jis dega degtuką politiniame benzine išmirkusioje šalyje“, – Senato posėdyje pasakytoje kalboje pareiškė Ch. Schumeris.

D. Trumpas jau pirmiau yra užsiminęs apie mirties bausmę, kai 2023 m. siūlė ją pritaikyti savo buvusiam aukšto rango JAV kariuomenės pareigūnui Markui Milley‘iui, kuris paskiau tapo atviru prezidento kritiku.

Po to, kai M. Milley‘is žurnalistui Bobui Woodwardui papasakojo, kad slapta susisiekė su savo kolega iš Kinijos, kai 2021 m. sausį D. Trumpo šalininkai šturmavo JAV Kongreso rūmus, D. Trumpas pareiškė, kad „seniau už tai būtų buvusi skirta MIRTIES BAUSMĖ!“

D. Trumpo komentarai apie mirties bausmę pasirodė tuo metu, kai jis patiria bene didžiausią politinį spaudimą nuo sausio mėnesio, kai grįžo į Baltuosius rūmus.

Pastarosiomis savaitėmis jo įtaką Respublikonų partijai pakirto skandalas dėl savo reputaciją suteršusio finansininko Jeffrey‘io Epsteino ir neeiliniai Niujorke, Naujajame Džersyje ir Virdžinijoje vykę rinkimai, kuriuose demokratai pasiekė dideles pergales.

