TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas pasirašė įstatymą dėl Epsteino bylos dokumentų paviešinimo

2025-11-20 06:18 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 06:18

JAV prezidentas Donaldas Trumpas savo platformoje „Truth Social“ paskelbė, kad pasirašė Kongreso patvirtintą įstatymo projektą, kuriuo Teisingumo departamentas įpareigojamas paskelbti visus dokumentus, susijusius su seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey‘iu Epsteinu.

Jeffrey Epstein (nuotr. Scanpix)

0

„KĄ TIK PASIRAŠIAU ĮSTATYMO PROJEKTĄ, KAD BŪTŲ PASKELBTOS EPSTEINO BYLOS“, – ilgame įraše pareiškė D. Trumpas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Už šį įstatymo projektą antradienį nubalsavo JAV Atstovų rūmai, o ankstyvą trečiadienio rytą jam pritarė ir Senato nariai.

Pagal šį įstatymo projektą, Teisingumo departamentas privalės per 30 dienų nuo įstatymo įsigaliojimo paskelbti visus su J. Epsteinu ir jo buvusia bendrininke Ghislaine Maxwell susijusius tyrimo, baudžiamojo persekiojimo ir sulaikymo dokumentus.

Šiuo sprendimu taip pat įpareigojama paskelbti J. Epsteino skrydžių žurnalus, maršrutus ir su jais susijusius dokumentus. Išimtis bus leidžiama pritaikyti tik tais atvejais, kai dokumentai yra susiję su vykstančiais tyrimais arba kai tam tikrus duomenis reikia įslaptinti, siekiant apsaugoti aukų tapatybę ar konfidencialią informaciją.

J. Epsteinas, turtingas, įtakingų ryšių turėjęs finansininkas, daugelį metų seksualiai išnaudojo ir dešimtis moterų ir nepilnamečių merginų, kurių parūpindavo ir savo bičiuliams. Jis mirė Niujorko kalėjime 2019 m. – pareigūnų teigimu, jo mirties priežastis buvo savižudybė.

