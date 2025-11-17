Trumpas keičia toną: planuoja susitikimą su Niujorko meru Mamdani

Tai galėtų reikšti įtampos tarp respublikonų prezidento ir demokratų politikos žvaigždės mažinimą.
D. Trumpas daug mėnesių užsipuldavo Z. Mamdani, neteisingai vadindamas jį komunistu ir teigdamas, kad jis sugriaus jo gimtąjį Niujorką, jei bus išrinktas. Prezidentas taip pat grasino deportuoti šį demokratų socialistą, kuris yra gimęs Ugandoje ir natūralizacijos būdu tapo JAV piliečiu, ir nebeskirti Niujorkui federalinių lėšų.
Z. Mamdani buvo nelabai žinomas valstijos įstatymų leidėjas, bet per mero rinkimų kampaniją tapo socialinių tinklų žvaigžde ir pasipriešinimo D. Trumpui simboliu. Jo programa buvo sudaryta iš virtinės progresyvių politikos planų ir žinutės, priešingos D. Trumpo agresyviai, antiimigracinei darbotvarkei.
34 metų Z. Mamdani patraukė savo pusėn įvairių socialinių grupių niujorkiečius ir lapkričio 4-ąją beveik 9 procentinių punktų persvara nugalėjo vieną valstijos politikos sunkiasvorių, buvusį gubernatorių Andrew Cuomo.
Rinkimų pergalės kalboje Z. Mamdani sakė norintis, kad Niujorkas parodytų šaliai, kaip nugalėti D. Trumpą. Tačiau kitą dieną, kalbėdamas apie savo planus Niujorkui, kai sausį perims mero pareigas, jis taip pat sakė, kad nori dirbti su visais, įskaitant prezidentą, jei tik tai bus naudinga niujorkiečiams.
Z. Mamdani atstovai sekmadienio vakarą nepakomentavo prezidento pastabų, bet vienas atstovas spaudai atkreipė dėmesį į išrinktojo mero praėjusios savaitės komentarą, kad jis ketina stengtis užmegzti ryšį su Baltaisiais rūmais, „nes tai santykiai, turėsiantys lemiamą reikšmę šio miesto sėkmei“.
D. Trumpas sekmadienį išreiškė panašią nuostatą.
„Niujorko meras, pasakysiu, norėtų susitikti su mumis. Mes kažką sugalvosime“, – sakė D. Trumpas reporteriams, rengdamasis skristi atgal į Vašingtoną po savaitgalio Floridoje.
Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt netrukus patikslino, kad D. Trumpas kalbėjo apie Z. Mamdani, ir sakė, kad tokio susitikimo data kol kas nepaskirta.
„Norime (...), kad Niujorkui viskas būtų gerai“, – sakė D. Trumpas.
