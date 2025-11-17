 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas keičia toną: planuoja susitikimą su Niujorko meru Mamdani

2025-11-17 09:09 / šaltinis: BNS
2025-11-17 09:09

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį užsiminė, kad planuoja susitikti su išrinktuoju Niujorko kairiųjų pažiūrų meru Zohranu Mamdani, ir sakė, kad jie „kažką sugalvos“.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį užsiminė, kad planuoja susitikti su išrinktuoju Niujorko kairiųjų pažiūrų meru Zohranu Mamdani, ir sakė, kad jie „kažką sugalvos“.

REKLAMA
0

Tai galėtų reikšti įtampos tarp respublikonų prezidento ir demokratų politikos žvaigždės mažinimą.

D. Trumpas daug mėnesių užsipuldavo Z. Mamdani, neteisingai vadindamas jį komunistu ir teigdamas, kad jis sugriaus jo gimtąjį Niujorką, jei bus išrinktas. Prezidentas taip pat grasino deportuoti šį demokratų socialistą, kuris yra gimęs Ugandoje ir natūralizacijos būdu tapo JAV piliečiu, ir nebeskirti Niujorkui federalinių lėšų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Z. Mamdani buvo nelabai žinomas valstijos įstatymų leidėjas, bet per mero rinkimų kampaniją tapo socialinių tinklų žvaigžde ir pasipriešinimo D. Trumpui simboliu. Jo programa buvo sudaryta iš virtinės progresyvių politikos planų ir žinutės, priešingos D. Trumpo agresyviai, antiimigracinei darbotvarkei.

REKLAMA
REKLAMA

34 metų Z. Mamdani patraukė savo pusėn įvairių socialinių grupių niujorkiečius ir lapkričio 4-ąją beveik 9 procentinių punktų persvara nugalėjo vieną valstijos politikos sunkiasvorių, buvusį gubernatorių Andrew Cuomo.

REKLAMA

Rinkimų pergalės kalboje Z. Mamdani sakė norintis, kad Niujorkas parodytų šaliai, kaip nugalėti D. Trumpą. Tačiau kitą dieną, kalbėdamas apie savo planus Niujorkui, kai sausį perims mero pareigas, jis taip pat sakė, kad nori dirbti su visais, įskaitant prezidentą, jei tik tai bus naudinga niujorkiečiams.

Z. Mamdani atstovai sekmadienio vakarą nepakomentavo prezidento pastabų, bet vienas atstovas spaudai atkreipė dėmesį į išrinktojo mero praėjusios savaitės komentarą, kad jis ketina stengtis užmegzti ryšį su Baltaisiais rūmais, „nes tai santykiai, turėsiantys lemiamą reikšmę šio miesto sėkmei“.

REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas sekmadienį išreiškė panašią nuostatą.

„Niujorko meras, pasakysiu, norėtų susitikti su mumis. Mes kažką sugalvosime“, – sakė D. Trumpas reporteriams, rengdamasis skristi atgal į Vašingtoną po savaitgalio Floridoje.

Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt netrukus patikslino, kad D. Trumpas kalbėjo apie Z. Mamdani, ir sakė, kad tokio susitikimo data kol kas nepaskirta.

„Norime (...), kad Niujorkui viskas būtų gerai“, – sakė D. Trumpas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų