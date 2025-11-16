„General Motors“ nurodė tiekėjams trauktis iš Kinijos: kai kuriems nurodė konkretų terminą

Pranešama, kad GM vadovai taip pat nustatė aiškų terminą. Kai kurie tiekėjai privalo rasti alternatyvų Kinijai jau iki 2027 metų. Šis sprendimas, kurį pati GM vadina „tiekimo grandinės atsparumo“ didinimu, yra tiesioginė reakcija į 2025 metais paaštrėjusį JAV ir Kinijos prekybos karą.
Automobilių pramonės vadovai pavargo nuo nuolatinės geopolitinės įtampos tarp Vašingtono ir Pekino. D. Trumpo administracijos įvedami muitai, balandį Kinijos pritaikyti retųjų žemės elementų eksporto apribojimai ir neseniai kilusi „Nexperia“ lustų krizė (kuri grasino sustabdyti gamyklas Europoje) aiškiai parodė, kokia pažeidžiama tapo Vakarų pramonė.
Nors GM jau anksčiau aktyviai ieškojo alternatyvų Kinijai baterijų žaliavų srityje (pvz., investuodama į ličio kasyklą Nevadoje), šis naujas nurodymas yra kur kas platesnis – jis apima net ir bazinius komponentus bei medžiagas, skirtas Šiaurės Amerikos rinkai gaminamiems automobiliams. Koncernas pageidauja, kad detalės būtų tiekiamos iš pačios Šiaurės Amerikos, tačiau yra atviras ir kitiems regionams, išskyrus Kiniją, Rusiją ir Venesuelą.
GM vadovė Mary Barra patvirtino, kad koncernas jau kelerius metus siekia didesnio „atsparumo“ ir stengiasi, kai įmanoma, gaminti detales tame pačiame regione, kur surenkami automobiliai.
GM pirkimų vadovas Shilpanas Aminas praėjusį mėnesį taip pat pareiškė, kad sutrikimų rizika privertė juos atsitraukti nuo strategijos rinktis vien tik mažiausios kainos šalis ir pereiti prie didesnės tiekimo grandinės kontrolės.
Tiekėjams šis GM nurodymas yra didžiulis iššūkis. Pramonės atstovai pripažįsta, kad Kinija yra tapusi tokia dominuojančia tam tikrose srityse (pvz., elektronikos, apšvietimo ar specializuotų liejimo formų gamyboje), kad rasti alternatyvų yra itin sudėtinga ir brangu.
Kaip teigė Tiekėjų asociacijos (MEMA) vadovas Collinas Shaw, pramonė jau bando mažinti rizikas, tačiau tai – lėtas procesas: „Kai kuriais atvejais šios grandinės buvo kuriamos 20 ar 30 metų. Mes bandome tai pakeisti per kelerius metus. Taip greitai tai neįvyks.“
