Klasikinį „Chevrolet“ pavadino investicine klaida: kodėl šiandien tokių jau negamina?

Tai – vienas žymiausių „Pony Car“ klasės atstovų. Ši koncepcija, reiškianti pigų, kompaktišką ir stilingą automobilį su sportiškumo prieskoniu, gimė Jungtinėse Valstijose po stulbinančio „Ford Mustang“ debiuto. Apie „Ford“ planus žinojusi „Chevrolet“ taip pat nesnaudė ir vos po pusantrų metų, 1966-aisiais, pristatė savo interpretaciją – „Camaro“.
Į „Gazas-Dugnas“ laidos vedėjų rankas pateko antrosios kartos modelis, gamintas nuo 1970 iki pat 1981 metų. Laidoje apžvelgtas automobilis turėjo, amerikietiškais standartais, mažytį 6,0 litrų darbinio tūrio variklį, kuris generavo apie 350 arklio galių. Šių laikų standartais – tai nėra daug, tačiau 8 cilindrų variklio generuojamas sukimo momentas ir garsas atperka bet kokius dinamikos trūkumus.
Tačiau kokį įspūdį šis „Camaro“ paliko „Gazas-Dugnas“ komandai? Abu laidos vedėjai sutaria, kad tai automobilis, skirtas palaikyti gerą emocinę būseną, o ne siekti trasos rekordų.
Automobilio valdymo ypatumus geriausiai apibūdino Izidorius Paukštys, palyginęs jį su kateriu. „Labai jaučiasi, kad šis automobilis yra skirtas važiuoti tiesiai, o ne greitai važiuoti posūkyje. Užvėluoja, kaip kokiam kateryje, bet apskritai – nėra blogai“, – su šypsena veide sakė jis.
I. Paukštys taip pat pabrėžė, kad dėl griausmingo V8 variklio garso su šiuo automobiliu neįmanoma išvažiuoti nepastebėtam: „Nuo savo antros pusės nenuslėpsi fakto, kad kažkur planuoji išvažiuoti“. Vis dėlto, jis apibendrino, kad tai automobilis, kuris vienu metu yra ir gražus, ir tuo pačiu vargina.
