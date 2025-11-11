 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Keisčiausias kolekcionierius parduoda 1300 automobilių: pirko po naują kas savaitę, o dabar viską atiduoda

2025-11-11 09:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-11 09:01

Automobilių kolekcija (nuotr. stop kadras)

Jei kada nors jautėtės išlaidūs, nusipirkę naują automobilį, nors senasis dar buvo geros būklės, JAV verslininkas Gregas Ruskas priverstų Jus pasijusti itin kukliai.

0

Kartono dėžių ir pakuočių gamybos imperijos „Rusken Packaging“ vadovas dešimtmečius turėjo itin keistą įprotį. Jis beveik kiekvieną savaitę nusipirkdavo naują automobilį, savaitgalį juo pasidžiaugdavo, o tada tiesiog pastatydavo jį į nuolat augančią kolekciją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

Ši keista manija virto įspūdingu rezultatu. Per kelis dešimtmečius G. Ruskas sukaupė daugiau nei 1300 automobilių kolekciją. Jos sudėtis atspindėjo besikeičiančius verslininko pomėgius: vienu metu jis pirko išskirtinai „Cadillac“, vėliau perėjo prie „Chevrolet“, tada – prie „Pontiac Trans Am“.

Galiausiai kolekcija tapo tokia milžiniška, kad pats savininkas nustojo juos skaičiuoti. Manoma, kad šiuo metu joje yra mažiausiai 259 „Chevrolet“, 109 „Ford“, 105 „Cadillac“, 96 „Pontiac“, 55 „Mopar“ grupės automobiliai ir dešimtys kitų, įskaitant net „Alfa Romeo“, „Jaguar“ ir „Porsche“ modelius.

Dabar verslininkas nusprendė visko atsikratyti. Milžiniška kolekcija bus parduodama per „Hagerty Marketplace“ aukcioną dalimis.

Svarbiausia aukciono sąlyga – visi automobiliai bus parduodami be išankstinės, rezervinės kainos.

G. Ruskas nori užtikrinti, kad kiekvienas automobilis suras naujus namus, todėl nenori atbaidyti pirkėjų aukštomis pradinėmis kainomis.

Vis dėlto, yra vienas „bet“. Nors daugelis automobilių stovėjo uždarose patalpose, kur juos dengė tik dulkės, dalis kolekcijos buvo tiesiog palikta po atviru Alabamos dangumi.

Akivaizdu, kad net ir gerai išlaikytiems egzemplioriams, kurie nejudėjo iš vietos dešimtmečius, reikės rimtos techninės patikros ir restauracijos. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

