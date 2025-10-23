Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Ford“ vadovo išvados po vizito Kinijoje: „Mūsų ateitis – pavojuje“

2025-10-23 13:04
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-23 13:04

Ford“ vadovo Jimo Farley naujausios įžvalgos po vizito Kinijoje skamba itin rimtai. Tai jau nebe įprastas konkurentų stebėjimas, o fundamentalus Vakarų pramonės atsilikimo pripažinimas. Atotrūkis, regis, yra didesnis, nei daugelis Detroite norėtų pripažinti.

Ford Explorer (nuotr. gamintojo)
124

1

Su „The Telegraph“ žurnalistais šnekėjęs J. Farley tiesmukai pareiškė: „Jų automobilių kokybė yra žymiai aukštesnė už tų, kuriuos matau Vakaruose,“ – teigė jis.

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Ne mažiau svarbi ir kita jo mintis. Konkurencija jau seniai peržengė vienos kategorijos ribas. „Mes konkuruojame su Kinija globaliai, ir tai nėra vien elektromobiliai,“ – pabrėžė J. Farley, pateikdamas nerimą keliančią prognozę: „Jei pralaimėsime šią kovą, „Ford“ neturi ateities.“

Šis signalas nėra visiškai naujas. Jau pernai po panašios kelionės „Ford“ finansų direktorius Johnas Lawleris įspėjo vadovybę apie akivaizdų ir greitą Kinijos gamintojų pranašumą.

Todėl kyla natūralus klausimas: koks yra „Ford“ atsakas į šiuos strateginius iššūkius, ypač turint omenyje, kad J. Farley kompanijai vadovauja jau penkerius metus?

Atrodo, kad „Ford“ strategija šiuo metu yra dvejopa. Viena vertus, kompanija aktyviai investuoja į elektromobilių segmentą. Šis žingsnis yra finansiškai sudėtingas ir pats J. Farley neslepia, kad elektromobilių padalinys šiuo metu generuoja didelius nuostolius, ir tai yra didelė našta visai korporacijai.

Kita vertus, reaguodamas į Kinijos iššūkį, „Ford“ vadovas vasarą pristatė ambicingą planą sukurti naują, prieinamų elektromobilių platformą. Šis projektas, kuris kompanijos viduje lyginamas net su legendiniu „Model T“, rinką turėtų pasiekti maždaug po dvejų metų.

Būtent čia analitikai ir mato didžiausią riziką. Akivaizdus atotrūkis nuo Kinijos gamintojų egzistuoja jau šiandien. Lieka atviras klausimas, ar po dvejų metų pristatytas naujas „Ford“ modelis sugebės konkuruoti su tuo, ką Kinijos pramonė gamins tada?

