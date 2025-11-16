Volodymyras Zelenskis atvyko į Graikiją: pasirašė svarbią sutartį

Sekmadienį Atėnuose lankosi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Vienas šaltinis nurodė, kad sandoris tarp Graikijos nacionalinės dujų bendrovės „DEPA Commercial“ ir Ukrainos valstybinės dujų bendrovės „Naftogaz“ „yra esminis indėlis į regiono saugumą ir energetinį atsparumą“.
Importuos dujas iš Graikijos
Anksčiau sekmadienį V. Zelenskis pranešė, kad Kyjivas importuos dujas iš Graikijos, Rusijai prieš žiemą intensyvinant smūgius prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą.
Atakas prieš infrastruktūrą stiprinanti Maskva, kuri 2022 metais pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, pastaraisiais mėnesiais ypač taikosi į Ukrainos energetikos objektus ir geležinkelių sistemas, taip pat į gyvenamuosius rajonus.
V. Zelenskio išplatintame pranešime teigiama, kad Graikija yra pirmoji stotelė jo vizito Europoje metu. Vėliau Ukrainos prezidentas taip pat lankysis Prancūzijoje ir Ispanijoje.
Šių vizitų metu V. Zelenskis aptars gynybos ir energetikos klausimus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!