Rusija surengė 769 smūgius Zaporižios sričiai

Tai kanale „Telegram“ pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Ivanas Fedorovas.
Pasak jo, Rusijos kariai surengė šešias oro atakas prieš Malokaterynivką, Ternuvatę, Prymorskę, Huliaipolę, Zaliznyčnę ir Kosivcovę.
480 įvairių modifikacijų dronų (daugiausia FPV – pirmojo asmens vaizdo) atakavo Komyšuvavhą, Bilenkę, Červonodniprovką, Stepnohirską, Prymorskę, Stepovę, Huliaipolę, Novoandrijivką, Mala Tokmačką, Čarivnę, Varvarivką ir Rivnopilią.
Penki daugkartinio raketų paleidimo įrenginių (MLRS) smūgiai pataikė į Stepnohirską, Bilohirią ir Rivnopilią. Rusų artilerija 278 kartus apšaudė Červonodniprovkos, Stepnohirsko, Prymorskės, Huliaipolės, Orichivo, Novoandrijivkos, Mala Tokmačkos, Čarivnės, Varvarivkos ir Rivnopilios teritorijas.
Gauti keturi pranešimai apie apgadintus gyvenamuosius namams ir automobilius.
Po Rusijos smūgių Kyjivui Zelenskis kartoja prašymą suteikti daugiau oro gynybos sistemų
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį pakartojo savo prašymą suteikti daugiau oro gynybos sistemų. Lyderio raginimas pasirodė po to, kai į daugiabučius namus Kyjive penktadienį paleistos Rusijos raketos pražudė septynis žmones.
Rusijos invazija tęsiasi jau beveik ketverius metus žlungant diplomatinėms pastangoms užbaigti karą. Artėjant ketvirtajai karo žiemai vis labiau baiminamasi dėl šalies energetinio saugumo.
Ukraina pranešė, kad šeštadienį Rusijos smūgiai pietiniame regione nusinešė keturių žmonių gyvybes.
„Ukrainai reikia paramos, kad būtų išgelbėtos gyvybės: daugiau oro gynybos sistemų, daugiau apsaugos pajėgumų ir didesnio mūsų partnerių ryžto“, – socialiniuose tinkluose rašė V. Zelenskis.
Anksčiau pareigūnai pranešė, kad penktadienio atakos Kyjive aukų skaičius išaugo iki septynių, ligoninėje mirus sužeistai pagyvenusiai moteriai.
Pasak V. Zelenskio, viena iš aukų buvo Natalija Chodymčuk – Černobylio atominės elektrinės operatoriaus, žuvusio per 1986 m. branduolinę katastrofą, žmona.
„Beveik po keturių dešimtmečių Natalija žuvo per naują katastrofą, kurią vėl sukėlė Kremlius“, – sakė jis.
Tarp aukų buvo pora virš 70 m. amžiaus ir 62-ejų vyras.
Ukraina taip pat šeštadienį paskelbė smogusi Rusijos naftos perdirbimo gamyklai, esančiai netoli Maskvos.
Ukrainos kariuomenė socialiniuose tinkluose pranešė, kad smūgiavo naftos perdirbimo gamyklai Riazanės srityje netoli Maskvos. Pasak kariuomenės, ši ataka surengta toliau siekiant „sumažinti priešo gebėjimus vykdyti raketų ir bombų smūgius“.
Ukraina nuolat rengia raketų ir dronų atakas Rusijos teritorijoje nuo 2022 m., kai Kremlius pradėjo plataus masto invaziją į šalį.
Riazanės srities gubernatorius Pavelas Malkovas teigė, kad Rusijos oro gynybos pajėgos pernakt virš srities numušė 25 Ukrainos dronus.
„Krentančios nuolaužos sukėlė gaisrą vienos įmonės teritorijoje“, – kanale „Telegram“ sakė P. Malkovas. Pasak jo, aukų nebuvo.
