Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2025 metų lapkričio 16 dienos Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 158 tūkst. 260 karių (žuvusių ir sužeistųjų).
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 11 353 (+3) priešo tankus, 23 591 (+3) šarvuotąją kovos mašiną, 34 469 (+26) artilerijos sistemas, 1 543 (+2) daugkartinio raketų paleidimo įrenginius, 1 244 (+0) oro gynybos sistemas, 428 (+0) karo lėktuvus, 347 (+0) sraigtasparnius, 81 286 (+409) taktinių bepiločių orlaivių sistemas, 3 940 (+0) kruizinių raketų, 28 (+0) karo laivus / katerius, 1 (+0) povandeninį laivą, 67 464 (+68) automobilius ir degalų cisternas, 4 000 (+2) specialiosios įrangos vienetų.
Duomenys dar tikslinami.
Kaip pranešė „Ukrinform“, iki lapkričio 15 d. 22 val. fronto linijoje įvyko 164 susirėmimai tarp gynybos pajėgų ir Rusijos okupantų.
