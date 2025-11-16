 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusai Ukrainoje neteko 860 karių

2025-11-16 11:43 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-16 11:43

Rusijos pajėgos praėjusią parą Ukrainoje prarado dar 860 kareivių, „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Asociatyvi (nuotr. SCANPIX)

6

Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2025 metų lapkričio 16 dienos Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 158 tūkst. 260 karių (žuvusių ir sužeistųjų). 

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 11 353 (+3) priešo tankus, 23 591 (+3) šarvuotąją kovos mašiną, 34 469 (+26) artilerijos sistemas, 1 543 (+2) daugkartinio raketų paleidimo įrenginius, 1 244 (+0) oro gynybos sistemas, 428 (+0) karo lėktuvus, 347 (+0) sraigtasparnius, 81 286 (+409) taktinių bepiločių orlaivių sistemas, 3 940 (+0) kruizinių raketų, 28 (+0) karo laivus / katerius, 1 (+0) povandeninį laivą, 67 464 (+68) automobilius ir degalų cisternas, 4 000 (+2) specialiosios įrangos vienetų.

Duomenys dar tikslinami.

Kaip pranešė „Ukrinform“, iki lapkričio 15 d. 22 val. fronto linijoje įvyko 164 susirėmimai tarp gynybos pajėgų ir Rusijos okupantų.

