 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Zelenskis: Ukrainai reikia taikos, kuri neatvertų kelio 3-iajam Rusijos įsiveržimui

2025-11-21 07:38 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-21 07:38

Ukrainai reikia taikos, kurios sąlygos gerbtų mūsų nepriklausomybę, suverenitetą ir ukrainiečių tautos orumą, ir kuri neatvertų kelio 3-iajam įsiveržimui. Apie tai prezidentas pareiškė savo kreipimesi oficialioje „Facebook“ paskyroje, rašo „Ukrinform“.

Zelenskis: šią žiemą jau patys rusai turės problemų su energetika (nuotr. SCANPIX)
13

Ukrainai reikia taikos, kurios sąlygos gerbtų mūsų nepriklausomybę, suverenitetą ir ukrainiečių tautos orumą, ir kuri neatvertų kelio 3-iajam įsiveržimui. Apie tai prezidentas pareiškė savo kreipimesi oficialioje „Facebook“ paskyroje, rašo „Ukrinform“.

REKLAMA
1

„Susitikau su Jungtinių Valstijų atstovais. Tai buvo svarbi delegacija ir labai rimtas pokalbis. Amerikos pusė pateikė savo pasiūlymus – plano punktus, kaip užbaigti karą, – savo viziją. Nuo pirmųjų karo dienų mes laikomės vienos labai paprastos pozicijos: Ukrainai reikia taikos. Ir tikros taikos – tokios, kuri neatvertų kelio trečiajam įsiveržimui“, – teigė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ukrainos prezidentas pridūrė: „Mums reikia oriai pasiektos taikos – kad sąlygos būtų pagarbios mūsų nepriklausomybei, suverenitetui, ukrainiečių tautos orumui. Ir būtent tokias sąlygas mes turime užtikrinti.“

REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Zelenskis tikisi pasikalbėti su Trumpu

Kaip pažymėjo V. Zelenskis, Ukraina, JAV ir partneriai Europoje bei visame pasaulyje yra pasiryžę dirbti prie taikos pasiūlymų.

REKLAMA

Pastarosiomis dienomis vyko daug bendravimo su Europos lyderiais, pastangos koordinuojamos.

„Tikiuosi artimiausiomis dienomis pasikalbėti su prezidentu D. Trumpu. Suprantame, kad Amerikos jėga ir parama gali realiai priartinti taiką, ir mes nenorime to prarasti. Taip pat suprantame, kad Rusija neturi tikro noro taikos – kitaip ji nebūtų pradėjusi šio karo. Yra daug visiškai tikslių vertinimų, kad Rusija visus metus siekia tik vieno: atidėti sankcijas ir išlošti daugiau laiko karui. Amerika gali padaryti taip, kad Rusijos nusiteikimas baigti karą pagaliau taptų rimtas“, – pabrėžė prezidentas.

Ukrainai reikia taikos, ir Ukraina darys viską, kad niekas pasaulyje negalėtų pasakyti, jog trukdome diplomatijai, dar kartą pabrėžė V. Zelenskis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
WSJ: Kyjivas pakeitė vieną JAV taikos plano sąlygą (nuotr. SCANPIX)
WSJ: Kyjivas pakeitė vieną JAV taikos plano sąlygą (2)
Donaldas Trumpas pasitiko Volodymyrą Zelenskį (nuotr. stop kadras)
Karas Ukrainoje. JAV įvardijo datą, iki kurios Kyjivas turi priimti „taikos planą“ (26)
Kruvina rusų ataka – liepsnoja Ukrainos miestas: vaizdai siaubingi, pranešama apie aukas (nuotr. Telegram)
Pragariška rusų ataka – liepsnose skęsta Ukrainos miestas: vaizdai šiurpūs, pranešama apie aukas (11)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Taikos plano užkulisiai: JAV ir Ukraina tariasi dėl aiškių datų (18)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų