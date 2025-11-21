Zelenskis: Ukrainai reikia taikos, kuri neatvertų kelio 3-iajam Rusijos įsiveržimui

„Susitikau su Jungtinių Valstijų atstovais. Tai buvo svarbi delegacija ir labai rimtas pokalbis. Amerikos pusė pateikė savo pasiūlymus – plano punktus, kaip užbaigti karą, – savo viziją. Nuo pirmųjų karo dienų mes laikomės vienos labai paprastos pozicijos: Ukrainai reikia taikos. Ir tikros taikos – tokios, kuri neatvertų kelio trečiajam įsiveržimui“, – teigė jis.
Ukrainos prezidentas pridūrė: „Mums reikia oriai pasiektos taikos – kad sąlygos būtų pagarbios mūsų nepriklausomybei, suverenitetui, ukrainiečių tautos orumui. Ir būtent tokias sąlygas mes turime užtikrinti.“
Zelenskis tikisi pasikalbėti su Trumpu
Kaip pažymėjo V. Zelenskis, Ukraina, JAV ir partneriai Europoje bei visame pasaulyje yra pasiryžę dirbti prie taikos pasiūlymų.
Pastarosiomis dienomis vyko daug bendravimo su Europos lyderiais, pastangos koordinuojamos.
„Tikiuosi artimiausiomis dienomis pasikalbėti su prezidentu D. Trumpu. Suprantame, kad Amerikos jėga ir parama gali realiai priartinti taiką, ir mes nenorime to prarasti. Taip pat suprantame, kad Rusija neturi tikro noro taikos – kitaip ji nebūtų pradėjusi šio karo. Yra daug visiškai tikslių vertinimų, kad Rusija visus metus siekia tik vieno: atidėti sankcijas ir išlošti daugiau laiko karui. Amerika gali padaryti taip, kad Rusijos nusiteikimas baigti karą pagaliau taptų rimtas“, – pabrėžė prezidentas.
Ukrainai reikia taikos, ir Ukraina darys viską, kad niekas pasaulyje negalėtų pasakyti, jog trukdome diplomatijai, dar kartą pabrėžė V. Zelenskis.
