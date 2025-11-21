WSJ: Kyjivas pakeitė vieną JAV taikos plano sąlygą

Pirminė punkto formuluotė numatė visos Ukrainai suteiktos tarptautinės pagalbos patikrinimą, kuris, tikėtina, turėjo padėti nustatyti galimą korupciją.
Tačiau atnaujintame projekte šis reikalavimas buvo išbrauktas, o vietoje jo nurodoma, kad visos konflikto pusės gaus „visišką amnestiją už savo veiksmus karo metu“, rašo leidinys.
Europa rengia alternatyvų pasiūlymą
WSJ taip pat praneša, kad Europos lyderiai rengia savo alternatyvų pasiūlymą, kaip užbaigti karą kitomis sąlygomis, ir siekia įtikinti Ukrainą pritarti jų planui, kuris esą yra palankesnis Kyjivui.
„Europa tikisi parengti planą per kelias artimiausias dienas, tačiau Kyjivas kol kas nėra įsipareigojęs prie jo prisijungti“, – teigiama straipsnyje.
