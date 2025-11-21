 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

WSJ: Kyjivas pakeitė vieną JAV taikos plano sąlygą

2025-11-21 07:18
2025-11-21 07:18

Ukraina iš esmės pakoregavo vieną iš 28 „taikos plano“ projekto punktų, kurie buvo paviešinti žiniasklaidoje. Apie tai leidiniui „The Wall Street Journal“ pranešė aukštas JAV pareigūnas.

13

Pirminė punkto formuluotė numatė visos Ukrainai suteiktos tarptautinės pagalbos patikrinimą, kuris, tikėtina, turėjo padėti nustatyti galimą korupciją.

Tačiau atnaujintame projekte šis reikalavimas buvo išbrauktas, o vietoje jo nurodoma, kad visos konflikto pusės gaus „visišką amnestiją už savo veiksmus karo metu“, rašo leidinys.

Europa rengia alternatyvų pasiūlymą

WSJ taip pat praneša, kad Europos lyderiai rengia savo alternatyvų pasiūlymą, kaip užbaigti karą kitomis sąlygomis, ir siekia įtikinti Ukrainą pritarti jų planui, kuris esą yra palankesnis Kyjivui.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

„Europa tikisi parengti planą per kelias artimiausias dienas, tačiau Kyjivas kol kas nėra įsipareigojęs prie jo prisijungti“, – teigiama straipsnyje.

Tomas Jakutis
Tomas Jakutis
2025-11-21 07:26
Trampas su šiuo planu pasirodė kaip Kremliaus atstovas Ukrainai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
