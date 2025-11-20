 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Taikos plano užkulisiai: JAV ir Ukraina tariasi dėl aiškių datų

2025-11-20 21:01 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-20 21:01

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, spaudžiamas įtemptos situacijos fronte ir korupcijos skandalų, sutiko pradėti diskusijas dėl JAV ir Rusijos rengiamo „taikos plano“. Kaip skelbia „Axios“, V. Zelenskis su JAV pareigūnais aptarė ir galimus „griežtus terminus“ dokumentui pasirašyti.

Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
13

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, spaudžiamas įtemptos situacijos fronte ir korupcijos skandalų, sutiko pradėti diskusijas dėl JAV ir Rusijos rengiamo „taikos plano“. Kaip skelbia „Axios“, V. Zelenskis su JAV pareigūnais aptarė ir galimus „griežtus terminus“ dokumentui pasirašyti.

REKLAMA
3

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis sutiko pradėti diskusijas dėl JAV ir Rusijos bendrai parengto „taikos plano“. Apie tai praneša „Axios“, remdamasis neįvardytais JAV ir Ukrainos pareigūnais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pažymima, kad šiandien V. Zelenskis kalbėjosi su JAV kariuomenės ministru Denu Driscollu, kuris šiuo metu yra Kyjive, ir gavo iš jo „taikos plano“ kopiją.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo pat metu Ukrainos prezidentas išreiškė pasirengimą bendradarbiauti su D. Trumpo administracija rengiant naują taikos planą Ukrainai.

REKLAMA

„Sprendimas – bandyti dirbti kartu“

Pasak vieno JAV pareigūno, su kuriuo kalbėjosi žurnalistai, V. Zelenskis ir D. Driscollas esą „susitarė dėl griežtų pasirašymo terminų“.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Kitas amerikiečių pareigūnas pasakojo, kad iš pradžių D. Driscollo delegacijos vizitas turėjo būti skirtas tik kariniams klausimams, tačiau vėliau Baltieji rūmai paprašė jo padėti „pradėti derybas“ su V. Zelenskiu JAV pasiuntinio Steve‘o Whitcoffo ir valstybės sekretoriaus Marco Rubio vardu.

„Sprendimas – bandyti dirbti kartu, kad taika taptų įmanoma“, – pridūrė Ukrainos pareigūnas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Suomija įvertino JAV taikos planą: „Atrodo, kad jis parašytas Maskvoje“ (nuotr. SCANPIX)
„Atrodo, kad parašytas Maskvoje“: Suomija įvertino JAV taikos planą (2)
Zelenskis atvyko į Londoną: kas jo laukia? (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis kreipėsi į popiežių: štai ko prašo Vatikano (4)
JD Vance'as (nuotr. SCANPIX)
JAV siūlo Rusijai ir Ukrainai „prekiauti, o ne žudyti vieni kitus“ (8)
Linas Linkevičius (tv3.lt koliažas)
Linas Linkevičius apie paviešintas taikos plano detales: „Ukrainos saugumo sąskaita dalykai“ (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
!
!
2025-11-20 21:16
Pagarba Trampui jei bis pasiekta taika !
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų