Taikos plano užkulisiai: JAV ir Ukraina tariasi dėl aiškių datų

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis sutiko pradėti diskusijas dėl JAV ir Rusijos bendrai parengto „taikos plano“. Apie tai praneša „Axios“, remdamasis neįvardytais JAV ir Ukrainos pareigūnais.
Pažymima, kad šiandien V. Zelenskis kalbėjosi su JAV kariuomenės ministru Denu Driscollu, kuris šiuo metu yra Kyjive, ir gavo iš jo „taikos plano“ kopiją.
Tuo pat metu Ukrainos prezidentas išreiškė pasirengimą bendradarbiauti su D. Trumpo administracija rengiant naują taikos planą Ukrainai.
„Sprendimas – bandyti dirbti kartu“
Pasak vieno JAV pareigūno, su kuriuo kalbėjosi žurnalistai, V. Zelenskis ir D. Driscollas esą „susitarė dėl griežtų pasirašymo terminų“.
Kitas amerikiečių pareigūnas pasakojo, kad iš pradžių D. Driscollo delegacijos vizitas turėjo būti skirtas tik kariniams klausimams, tačiau vėliau Baltieji rūmai paprašė jo padėti „pradėti derybas“ su V. Zelenskiu JAV pasiuntinio Steve‘o Whitcoffo ir valstybės sekretoriaus Marco Rubio vardu.
„Sprendimas – bandyti dirbti kartu, kad taika taptų įmanoma“, – pridūrė Ukrainos pareigūnas.
