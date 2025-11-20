Išvydę Donaldo Trumpo ir Cristiano Ronaldo įrašą, žmonės negalėjo patikėti: vaizdo medžiaga pasklido paryčiais

Ketvirtadienio paryčiais D. Trumpas paskelbė dirbtinio intelekto sukurtą vaizdo įrašą, kuriame jis žaidžia futbolą Ovaliajame kabinete kartu su portugalų žvaigžde, pranešė independent.co.uk.
Įrašas plinta ir virusas
Prezidentas paskelbė šį keistą vaizdą „Truth Social“ platformoje netrukus po vakarienės su Ronaldo ir prieštaringai vertinamu Saudo Arabijos sosto įpėdiniu Mohammedu bin Salmanu.
Ronaldo buvo palydos dalis per pirmąjį Vidurio Rytų šalies valstybinį vizitą nuo Jamalo Khashoggio nužudymo. Prezidentas juos vaišino prabangioje vakarienėje, kurioje taip pat dalyvavo Trumpo „draugai–priešai“ Elonas Muskas.
„Mano sūnus yra didelis Ronaldo gerbėjas“, – nusijuokė Trumpas, kreipdamasis į vakarieniautojus.
Nors Ronaldo dar viešai nekomentavo vakarienės, jis pasidalijo sulėtinto vaizdo įrašu, kuriame jis ir D. Trumpas eina Baltųjų rūmų koridoriais.
@daznfootball
When CR7 meets President Trump 🐐 🎥 The White House♬ original sound - DAZNFootball
D. Trumpo paviešintas dirbtinio intelekto sukurtas vaizdas buvo rodomas Ovaliajame kabinete, kur Ronaldo su Donaldu žaidė futbolą.
Sukurtas D. Trumpas net apsisuka ant kulno, kad perimtų futbolo kamuolį, prieš spirdamas jį žiūrovui. Ekranas sudūžta, ir keistas vaizdas baigiasi.
D. Trumpas paviešino šį vaizdo įrašą raryčiais „Truth Social“ platformoje, vos dviem dienomis po to, kai tikrasis Ronaldo apsilankė Baltuosiuose rūmuose.
Ronaldo vizitas į Baltuosius rūmus buvo pirmasis futbolininko viešas pasirodymas Jungtinėse Valstijose nuo 2014 m.
Jo vizitas sukėlė skirtingas gerbėjų nuomones ir sulaukė mišrių reakcijų dėl jo santykių su D. Trumpu.
„Niekada nemačiau, kad jis patirtų pralaimėjimą, o šio masto – dar labiau“, – rašė vienas X vartotojas.
„Neįtikėtina“, „Susitinka dvi legendos“, – rašė kiti.
