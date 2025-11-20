 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV siūlo Rusijai ir Ukrainai „prekiauti, o ne žudyti vieni kitus“

2025-11-20 19:48 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-20 19:48

JAV viceprezidentas J. D. Vace‘as sukėlė audrą pareiškęs, kad ukrainiečiai ir rusai turėtų „prekiauti, o ne žudyti vieni kitus“. Tokie jo žodžiai nuskambėjo diskusijoje su amerikiečių žiniasklaida, kai buvo kalbama apie galimą Donaldo Trumpo administracijos taikos planą Ukrainai.

JD Vance'as (nuotr. SCANPIX)
10

JAV viceprezidentas J. D. Vace'as sukėlė audrą pareiškęs, kad ukrainiečiai ir rusai turėtų „prekiauti, o ne žudyti vieni kitus". Tokie jo žodžiai nuskambėjo diskusijoje su amerikiečių žiniasklaida, kai buvo kalbama apie galimą Donaldo Trumpo administracijos taikos planą Ukrainai.

4

JAV viceprezidentas J. Vace‘as mano, kad Ukraina ir Rusija turėtų užmegzti prekybinius ryšius ir rengti „kultūrinius mainus“, o ne kariauti, rašo „Evropeiskaja pravda“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Diskusijos metu J. Vace‘as aptarė, kaip D. Trumpo administracija galėtų pasitelkti savo ekonominę įtaką siekdama užbaigti karus pasaulyje.

„Šiuo metu turime aštuonis taikos susitarimus. Dirbame prie devintojo ir dešimtojo. Manau, kad jei jis (D. Trumpas) pasieks dešimtąjį, vien dėl matematinės harmonijos Donaldas Trumpas turėtų būti apdovanotas Nobelio taikos premija“, – sakė jis.

Trumpas – griežtas, bet ne žiaurus

JAV viceprezidentas apibūdino D. Trumpą kaip „griežtą, bet ne žiaurų“ žmogų, kuris „fundamentaliu lygmeniu supranta smurtą“.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

„Kodėl jūs nenustojate žudyti vieni kitų ir nepradedate prekiauti? Kodėl, užuot rusai ir ukrainiečiai žudę vieni kitus, jie negalėtų prekiauti tarpusavyje, keliauti tarp dviejų šalių, dalyvauti kultūrinių mainų programose? Tai yra jo esminė nuomonė šiuo klausimu“, – pridūrė J. Vace‘as.

Šie žodžiai nuskambėjo pasirodžius informacijai apie naują JAV „taikos planą“, kurį lapkričio 19 d. paskelbė keli Amerikos žiniasklaidos šaltiniai.

Publikacijose buvo teigiama, kad plane numatoma perduoti Rusijai visą Donbasą, o Ukraina esą turėtų apriboti savo ginklų arsenalą bei perpus sumažinti kariuomenę.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zelenskis iš JAV gavo „taikos plano“ projektą: štai ko tikisi toliau (48)
Korupcijos skandalas Ukrainoje: Zelenskis skelbia visų įmonių patikrą (nuotr. SCANPIX)
„Bloomberg“: Zelenskiui daromas spaudimas sutikti su taikos planu (8)
Rusijos smūgis Ternopiliui (nuotr. SCANPIX)
Europa nepritaria JAV taikos planui Ukrainoje (16)
Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
Kas žinoma apie naujausią JAV taikos Ukrainoje planą? (4)

