JAV siūlo Rusijai ir Ukrainai „prekiauti, o ne žudyti vieni kitus“

JAV viceprezidentas J. Vace‘as mano, kad Ukraina ir Rusija turėtų užmegzti prekybinius ryšius ir rengti „kultūrinius mainus“, o ne kariauti, rašo „Evropeiskaja pravda“.
Diskusijos metu J. Vace‘as aptarė, kaip D. Trumpo administracija galėtų pasitelkti savo ekonominę įtaką siekdama užbaigti karus pasaulyje.
„Šiuo metu turime aštuonis taikos susitarimus. Dirbame prie devintojo ir dešimtojo. Manau, kad jei jis (D. Trumpas) pasieks dešimtąjį, vien dėl matematinės harmonijos Donaldas Trumpas turėtų būti apdovanotas Nobelio taikos premija“, – sakė jis.
Trumpas – griežtas, bet ne žiaurus
JAV viceprezidentas apibūdino D. Trumpą kaip „griežtą, bet ne žiaurų“ žmogų, kuris „fundamentaliu lygmeniu supranta smurtą“.
„Kodėl jūs nenustojate žudyti vieni kitų ir nepradedate prekiauti? Kodėl, užuot rusai ir ukrainiečiai žudę vieni kitus, jie negalėtų prekiauti tarpusavyje, keliauti tarp dviejų šalių, dalyvauti kultūrinių mainų programose? Tai yra jo esminė nuomonė šiuo klausimu“, – pridūrė J. Vace‘as.
Šie žodžiai nuskambėjo pasirodžius informacijai apie naują JAV „taikos planą“, kurį lapkričio 19 d. paskelbė keli Amerikos žiniasklaidos šaltiniai.
Publikacijose buvo teigiama, kad plane numatoma perduoti Rusijai visą Donbasą, o Ukraina esą turėtų apriboti savo ginklų arsenalą bei perpus sumažinti kariuomenę.
