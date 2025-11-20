Donaldas Trumpas pavadino išdavikais įstatymų leidėjus

„Tai tikrai blogai ir pavojinga mūsų šaliai. Jų žodžiai negali likti be atsako. IŠDAVIKŲ MAIŠTAS!!! UŽDARYSIME JUOS???“ – parašė D. Trumpas platformoje „Truth Social“.
Demokratų senatoriai ir atstovai, turintys karinės ar žvalgybos tarnybos patirties, antradienį platformoje „X“ paskelbtame vaizdo įraše teigė, kad „ši administracija supriešina mūsų uniformuotus kariuomenės ir žvalgybos tarnybų profesionalus su Amerikos piliečiais“.
„Šiuo metu grėsmė mūsų konstitucijai kyla ne tik iš užsienio, bet ir čia, namuose“, – sakė jie, pridurdami: „Jūs galite atsisakyti vykdyti neteisėtus įsakymus.“
Baltųjų rūmų personalo vadovo pavaduotojas Stephenas Milleris anksčiau sukritikavo šį vaizdo įrašą, trečiadienį „X“ paskelbęs, kad tai yra atviras raginimas JAV kariams „sukilti prieš savo vyriausiąjį vadą“.
Vaizdo įraše pasirodę įstatymų leidėjai – tai senatorius Markas Kelly, buvęs karinio jūrų laivyno kovinių misijų pilotas bei NASA astronautas, ir senatorė Elissa Slotkin, tarnavusi CŽA gretose Irake.
Jie nenurodė, kokius įsakymus turi omenyje, bet D. Trumpo administracija yra sulaukusi kritikos dėl JAV pajėgų panaudojimo tiek šalyje, tiek užsienyje.
JAV viduje D. Trumpas pasiuntė Nacionalinę gvardiją į kelis miestus – daugeliu atvejų prieš vietos pareigūnų valią – siekdamas suvaldyti tariamai įsisiautėjusius neramumus.
Užsienyje D. Trumpas įsakė surengti smūgius prieš laivus, tariamai gabenusius narkotikus, Karibų jūroje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje, per juos nuo rugsėjo pradžios žuvo daugiau nei 80 žmonių.
Ekspertai teigia, kad šie smūgiai yra neteisėti ir prilygsta neteisminėms egzekucijoms, net jei yra nukreipti prieš žinomus kontrabandininkus.
