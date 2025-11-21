„Axios“: Ukrainai siūlomos garantijos prilygsta NATO 5 straipsniui

Kaip pažymi leidinys, 28 punktų plane, kurį ketvirtadienį Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui pateikė JAV kariuomenės sekretorius Danas Driscollas, lakoniškai teigiama, kad „Ukraina gaus patikimas saugumo garantijas“. Tačiau kartu su šiuo dokumentu JAV Ukrainai perdavė ir dar vieną susitarimo projektą.
„Jame teigiama, kad bet koks būsimas „reikšmingas, tyčinis ir ilgalaikis ginkluotas Rusijos puolimas“ Ukrainoje „bus laikomas išpuoliu, keliančiu grėsmę transatlantinės bendrijos taikai ir saugumui“, – rašoma straipsnyje.
Įvykus puolimui, Jungtinių Valstijų prezidentas, nedelsdamas pasikonsultavęs su Ukraina, NATO ir Europos partneriais, nustatytų priemones, būtinas saugumui atkurti: „Šios priemonės gali apimti ginkluotųjų pajėgų panaudojimą, žvalgybos, materialinę ir techninę pagalbą, ekonomines bei diplomatines priemones, taip pat kitas tinkamas priemones. Bendras vertinimo mechanizmas, kuriame dalyvaus NATO ir Ukraina, vertins bet kokį konstatuotą pažeidimą.“
Saugumo garantijos galiotų pirmuosius dešimt metų ir būtų pratęstos abipusiu susitarimu. Jungtinė stebėsenos komisija, vadovaujama Europos partnerių ir dalyvaujant JAV, prižiūrėtų jų įgyvendinimą.
Dokumente numatyta vieta Ukrainos, JAV, ES, NATO ir Rusijos parašams.
Trumpas faktiškai įpareigotų JAV kariuomenę ginti Ukrainą naujo karo atveju
Baltųjų rūmų pareigūnas nurodė, kad Rusija buvo informuota apie projektą, tačiau neaišku, ar jam galiausiai reikės prezidento Vladimiro Putino parašo.
Taip pat pažymima, kad praėjusį savaitgalį D. Trumpo atstovas Stev‘as Witkoffas aptarė siūlomas saugumo garantijas su V. Zelenskio nacionalinio saugumo patarėju Rustemu Umerovu, o ketvirtadienį dokumentas buvo perduotas V. Zelenskiui raštu.
Tuo pat metu planas gali sulaukti neigiamos D. Trumpo sąjungininkų, pasisakančių už „Pirmiausia – Amerika“ politiką, reakcijos, nes jis faktiškai įpareigotų JAV kariuomenę ginti Ukrainą naujo karo atveju, pažymi „Axios“
