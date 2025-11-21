Vokietija prakalbo apie JAV „taikos planą: „Jis nėra galutinis“

Apie tai jis kalbėjo Briuselyje, kur dalyvauja Indijos ir Ramiojo vandenyno regiono ministrų susitikime, praneša „Reuters“.
Tai nėra galutinis planas
J. Wadephulas teigė, kad „taikos planą“ vertina kaip klausimų, kuriuos būtina skubiai aptarti tarp Ukrainos ir Rusijos, sąrašą ir pabrėžė, kad tai nėra galutinis planas.
„Vokietijos pozicija yra Europos pozicija, o tai reiškia, kad mes remiame Ukrainą. Norime užtikrinti, kad Ukraina galėtų aptarti šiuos klausimus iš stiprios pozicijos“, – pabrėžė Vokietijos ministras.
