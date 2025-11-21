 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Vokietija prakalbo apie JAV „taikos planą: „Jis nėra galutinis“

2025-11-21 11:42 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-21 11:42

Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas pareiškė, kad Jungtinių Valstijų pristatytas „taikos planas“ dėl karo Ukrainoje nėra galutinis dokumentas – esą tai tik klausimų sąrašas, kurį Kyjivas ir Maskva turėtų aptarti.

Johannas Wadephulas (nuotr. SCANPIX)
13

Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas pareiškė, kad Jungtinių Valstijų pristatytas „taikos planas“ dėl karo Ukrainoje nėra galutinis dokumentas – esą tai tik klausimų sąrašas, kurį Kyjivas ir Maskva turėtų aptarti.

REKLAMA
0

Apie tai jis kalbėjo Briuselyje, kur dalyvauja Indijos ir Ramiojo vandenyno regiono ministrų susitikime, praneša „Reuters“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai nėra galutinis planas

J. Wadephulas teigė, kad „taikos planą“ vertina kaip klausimų, kuriuos būtina skubiai aptarti tarp Ukrainos ir Rusijos, sąrašą ir pabrėžė, kad tai nėra galutinis planas.

REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

„Vokietijos pozicija yra Europos pozicija, o tai reiškia, kad mes remiame Ukrainą. Norime užtikrinti, kad Ukraina galėtų aptarti šiuos klausimus iš stiprios pozicijos“, – pabrėžė Vokietijos ministras.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rustemas Umerovas (nuotr. SCANPIX)
Ukraina reaguoja į sklindančius pranešimus dėl JAV „taikos plano“ pakeitimų (2)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Kritikos bangą sukėlęs Trumpo „taikos planas“: štai kas jame numatyta (1)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Ukraina negali visiškai atmesti Trumpo taikos plano: paaiškino, kodėl (5)
Zelenskis: šią žiemą jau patys rusai turės problemų su energetika (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: Ukrainai reikia taikos, kuri neatvertų kelio 3-iajam Rusijos įsiveržimui (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų