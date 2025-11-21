Ukraina reaguoja į sklindančius pranešimus dėl JAV „taikos plano“ pakeitimų

Ukrainos pusė atidžiai nagrinėja visus partnerių pasiūlymus, tikėdamasi tokio pat korektiško požiūrio į Ukrainos poziciją. Apie tai Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius R. Umerovas rašė „Facebook“, komentuodamas vadinamąjį „taikos planą“.
Pasak jo, Kyjive tęsiasi darbas su Jungtinių Valstijų delegacija. Jis patikslino, kad komandiruotės į JAV metu jo užduotys buvo techninio pobūdžio – susitikimų organizavimas ir dialogo parengimas.
„Aš neteikiau jokių vertinimų ir juo labiau nesutikau su jokiais punktais. Tai nepriklauso mano įgaliojimams ir neatitinka procedūros“, – pabrėžė jis.
R. Umerovas pridūrė, kad vakar, lapkričio 20 d., vyko Ukrainos prezidento pokalbis su JAV prezidento D. Trumpo įgaliota amerikiečių delegacija.
„Šiandien šis darbas Kyjive tęsiamas techniniu lygiu tarp komandų. Mes atidžiai nagrinėjame visus partnerių pasiūlymus, tikėdamiesi tokio pat korektiško požiūrio į Ukrainos poziciją“, – pažymėjo R. Umerovas.
Tariami „punktų išbraukymai neturi nieko bendra su realybe“
Tuo pat metu jis akcentavo, kad žiniasklaidos publikacijos apie tariamus „susitarimus“ ar „punktų išbraukimą“ iš taikos plano „neturi nieko bendra su realybe“.
„Tai – nepatikrintos informacijos pavyzdžiai, atsiradę neatsižvelgiant į konsultacijų kontekstą. Mes nuodugniai nagrinėjame partnerių pasiūlymus, laikydamiesi nekintamų Ukrainos principų – suvereniteto, žmonių saugumo ir teisingos taikos“, – pridūrė jis.
