  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos generolas: šalis turi žengti 3 svarbius žingsnius

2025-11-21 09:51 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-21 09:51

Ukrainai vis sunkiau laikant gynybos linijas, generolas leitenantas Igoris Romanenko perspėja – be esminių mobilizacijos, ekonomikos ir karo padėties įstatymų pokyčių fronto stabilizuoti nepavyks. Jis ragina šalį įvesti „darbo armiją“ ir griežčiau kontroliuoti jaunimo išvykimą.

Ukrainos generolas: šalis turi žengti 3 svarbius žingsnius (nuotr. Telegram)
13

1

Norėdama stabilizuoti situaciją fronte, Ukraina turi žengti 3 svarbius žingsnius. Tokią nuomonę „Radio NV“ eteryje išsakė generolas leitenantas I. Romanenko, buvęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo vadovo pavaduotojas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš kalbu apie reformas valstybėje, kurios turi užtikrinti gynybos pajėgų potencialo didėjimą. Tai – visiška ir teisinga mobilizacija. Mūsų daliniai yra nepilnai sukomplektuoti, ir ten nėra jokių esminių pokyčių. Vienas ar antras rekrutavimas tokiomis sąlygomis neveiks“, – sakė I. Romanenko.

Antrasis žingsnis, pasak generolo leitenanto, yra Ukrainos ekonomikos perorientavimas į karinių poreikių tenkinimą.

Jo teigimu, Rusija tai padarė dar prieš dvejus metus, o tai leidžia Maskvai greitai plėsti savo projektus.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

„Reikia įvesti darbo armiją“

„Ketverius metus tai nedaroma. Reikia įvesti darbo armiją, neleisti jaunimui išvykti. Jei nenori jų įtraukti į kariuomenę, tegul įtraukia į karines įmones. O per pastaruosius du mėnesius iš mūsų šalies išvyko daugiau nei 100 tūkstančių jaunų žmonių. Be to, dalis jų išvyko iš gynybos įmonių“, – aiškino I Romanenko.

Trečias žingsnis, pasak generolo, yra įvesti karo padėties įstatymus: „Aš nesakau, kad reikia pereiti nuo karo padėties prie karo būklės, bet parlamentas turi teisę priimti atskirą įstatymą. Ir tai būtina padaryti, kad veiktų pirmasis ir antrasis punktas. Tai gali padėti stabilizuoti padėtį fronte.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

