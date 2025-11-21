Ukrainos generolas: šalis turi žengti 3 svarbius žingsnius

Norėdama stabilizuoti situaciją fronte, Ukraina turi žengti 3 svarbius žingsnius. Tokią nuomonę „Radio NV“ eteryje išsakė generolas leitenantas I. Romanenko, buvęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo vadovo pavaduotojas.
„Aš kalbu apie reformas valstybėje, kurios turi užtikrinti gynybos pajėgų potencialo didėjimą. Tai – visiška ir teisinga mobilizacija. Mūsų daliniai yra nepilnai sukomplektuoti, ir ten nėra jokių esminių pokyčių. Vienas ar antras rekrutavimas tokiomis sąlygomis neveiks“, – sakė I. Romanenko.
Antrasis žingsnis, pasak generolo leitenanto, yra Ukrainos ekonomikos perorientavimas į karinių poreikių tenkinimą.
Jo teigimu, Rusija tai padarė dar prieš dvejus metus, o tai leidžia Maskvai greitai plėsti savo projektus.
„Reikia įvesti darbo armiją“
„Ketverius metus tai nedaroma. Reikia įvesti darbo armiją, neleisti jaunimui išvykti. Jei nenori jų įtraukti į kariuomenę, tegul įtraukia į karines įmones. O per pastaruosius du mėnesius iš mūsų šalies išvyko daugiau nei 100 tūkstančių jaunų žmonių. Be to, dalis jų išvyko iš gynybos įmonių“, – aiškino I Romanenko.
Trečias žingsnis, pasak generolo, yra įvesti karo padėties įstatymus: „Aš nesakau, kad reikia pereiti nuo karo padėties prie karo būklės, bet parlamentas turi teisę priimti atskirą įstatymą. Ir tai būtina padaryti, kad veiktų pirmasis ir antrasis punktas. Tai gali padėti stabilizuoti padėtį fronte.“
