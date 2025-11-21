 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
12
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpo komandos taikos planas – tikras Putino norų sąrašas

2025-11-21 10:44 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-21 10:44

Donaldo Trumpo aplinkos parengtas taikos planas, perduotas Maskvai ir Kyjivui, sukėlė šoką Vakarų sostinėse – dokumentas beveik visiškai atitinka pagrindinius Vladimiro Putino reikalavimus, skelbia „Bloomberg“.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
10

Donaldo Trumpo aplinkos parengtas taikos planas, perduotas Maskvai ir Kyjivui, sukėlė šoką Vakarų sostinėse – dokumentas beveik visiškai atitinka pagrindinius Vladimiro Putino reikalavimus, skelbia „Bloomberg“.

REKLAMA
12

Dokumente, kurio kopiją gavo leidinys, numatyta, kad Ukraina turėtų pripažinti Krymą, Luhanską ir Donecką „de facto priklausančiais Rusijai“, išvesti kariuomenę iš tų Donecko regiono dalių, kurios iki šiol nėra okupuotos Rusijos, sutikti su demilitarizuotos buferinės zonos, formaliai pripažįstamos Rusijos teritorija, sukūrimu, per 100 dienų surengti rinkimus, atsisakyti siekio įstoti į NATO ir tai įtvirtinti Konstitucijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savo ruožtu Rusija, pagal planą, įsipareigotų neįvesti kariuomenės į demilitarizuotą zoną ir „nepulti Europos valstybių“, nors šio punkto kontrolės mechanizmas nėra apibrėžtas.

REKLAMA
REKLAMA

JAV vaidmuo ir ekonominiai aspektai

Plane numatytos JAV saugumo garantijos Ukrainai mainais už kompensaciją Vašingtonui.

REKLAMA

Mainais Rusijai būtų leista sugrįžti į G8 formatą, o sankcijos būtų panaikintos. Be to, JAV ir Rusija planuotų plėsti ekonominį bendradarbiavimą ir įsteigti bendrą investicinį fondą.

Taip pat numatyta panaudoti 100 mlrd. JAV dolerių įšaldytų Rusijos turtų Ukrainos atstatymui, vadovaujant JAV.

„Bloomberg“ duomenimis, dokumento tekstą derino D. Trumpo atstovas Steve‘as Witkoffas ir Rusijos pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas.

REKLAMA
REKLAMA

Nors Baltieji rūmai teigia, kad planas turi D. Trumpo paramą, šaltinių teigimu, derybos išlieka „neaiškios“.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Ukrainos ir sąjungininkų reakcija

Prezidentas Volodymyras Zelenskis viešai pareiškė, kad dokumentą nagrinėja, tačiau nėra požymių, jog sutiktų su tokiomis sąlygomis.

Buvusi JAV ambasadorė NATO Julianne Smith planą įvertino kritiškai: „Neramina tai, kad į šį pasiūlymą įdėta tiek mažai pastangų. Daugelis, pradedant pačiu Zelenskiu, jį laikys jau žlugusiu projektu. Zelenskis kol kas atsargus, sako, kad nagrinėja planą, bet nematau jokių aplinkybių, kuriomis jis būtų pasirengęs jį priimti.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

NATO šalys taip pat nepritaria planui.

Jungtinės Karalystės ir Graikijos ministrai pirmininkai Keiras Starmeris ir Kyriakos Mitsotakis pareiškė, kad bet koks susitarimas su Rusija galimas tik gavus Ukrainos sutikimą.

ES vyriausioji diplomatė Kaja Kallas pabrėžė: „Taika Ukrainoje neįmanoma be Kyjivo dalyvavimo.“

Nepaisant to, kad planas apima beveik visus pagrindinius Kremliaus reikalavimus, JAV tęsia konsultacijas su Kyjivu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rustemas Umerovas (nuotr. SCANPIX)
Ukraina reaguoja į sklindančius pranešimus dėl JAV „taikos plano“ pakeitimų
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Kritikos bangą sukėlęs Trumpo „taikos planas“: štai kas jame numatyta (1)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Ukraina negali visiškai atmesti Trumpo taikos plano: paaiškino, kodėl (5)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
„Axios“: Ukrainai siūlomos garantijos prilygsta NATO 5 straipsniui (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Mantas
Mantas
2025-11-21 11:17
Ukraina turi kovoti iki pergalės
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų