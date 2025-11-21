Trumpo komandos taikos planas – tikras Putino norų sąrašas

Dokumente, kurio kopiją gavo leidinys, numatyta, kad Ukraina turėtų pripažinti Krymą, Luhanską ir Donecką „de facto priklausančiais Rusijai“, išvesti kariuomenę iš tų Donecko regiono dalių, kurios iki šiol nėra okupuotos Rusijos, sutikti su demilitarizuotos buferinės zonos, formaliai pripažįstamos Rusijos teritorija, sukūrimu, per 100 dienų surengti rinkimus, atsisakyti siekio įstoti į NATO ir tai įtvirtinti Konstitucijoje.
Savo ruožtu Rusija, pagal planą, įsipareigotų neįvesti kariuomenės į demilitarizuotą zoną ir „nepulti Europos valstybių“, nors šio punkto kontrolės mechanizmas nėra apibrėžtas.
JAV vaidmuo ir ekonominiai aspektai
Plane numatytos JAV saugumo garantijos Ukrainai mainais už kompensaciją Vašingtonui.
Mainais Rusijai būtų leista sugrįžti į G8 formatą, o sankcijos būtų panaikintos. Be to, JAV ir Rusija planuotų plėsti ekonominį bendradarbiavimą ir įsteigti bendrą investicinį fondą.
Taip pat numatyta panaudoti 100 mlrd. JAV dolerių įšaldytų Rusijos turtų Ukrainos atstatymui, vadovaujant JAV.
„Bloomberg“ duomenimis, dokumento tekstą derino D. Trumpo atstovas Steve‘as Witkoffas ir Rusijos pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas.
Nors Baltieji rūmai teigia, kad planas turi D. Trumpo paramą, šaltinių teigimu, derybos išlieka „neaiškios“.
Ukrainos ir sąjungininkų reakcija
Prezidentas Volodymyras Zelenskis viešai pareiškė, kad dokumentą nagrinėja, tačiau nėra požymių, jog sutiktų su tokiomis sąlygomis.
Buvusi JAV ambasadorė NATO Julianne Smith planą įvertino kritiškai: „Neramina tai, kad į šį pasiūlymą įdėta tiek mažai pastangų. Daugelis, pradedant pačiu Zelenskiu, jį laikys jau žlugusiu projektu. Zelenskis kol kas atsargus, sako, kad nagrinėja planą, bet nematau jokių aplinkybių, kuriomis jis būtų pasirengęs jį priimti.“
NATO šalys taip pat nepritaria planui.
Jungtinės Karalystės ir Graikijos ministrai pirmininkai Keiras Starmeris ir Kyriakos Mitsotakis pareiškė, kad bet koks susitarimas su Rusija galimas tik gavus Ukrainos sutikimą.
ES vyriausioji diplomatė Kaja Kallas pabrėžė: „Taika Ukrainoje neįmanoma be Kyjivo dalyvavimo.“
Nepaisant to, kad planas apima beveik visus pagrindinius Kremliaus reikalavimus, JAV tęsia konsultacijas su Kyjivu.
