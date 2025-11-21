 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Maria Corina Machado bus laikoma bėgle, jei vyks atsiimti Nobelio taikos premijos

2025-11-21 09:55 / šaltinis: BNS
2025-11-21 09:55

Venesuelos generalinis prokuroras ketvirtadienį naujienų agentūrai AFP pareiškė, kad opozicijos lyderė Maria Corina Machado bus laikoma bėgle, jei vyks į Norvegiją atsiimti Nobelio taikos premijos.

Venesuela (nuotr. SCANPIX)

0

Šiuo metu Venesueloje besislapstanti M. C. Machado nurodė, kad ketina vykti į Norvegijos sostinę, į gruodžio 10 dieną vyksiančią šių metų Nobelio premijos laureatų pagerbimo ceremoniją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Būdama už Venesuelos ribų ir turėdama daugybę kriminalinių tyrimų, ji laikoma bėgle“, – sakė generalinis prokuroras Tarekas Williamas Saabas. 

Jis pridūrė, kad Venesuelos opozicijos lyderė kaltinama sąmokslu, neapykantos kurstymu ir terorizmu.

Pasak generalinio prokuroro, M. C. Machado atžvilgiu taip pat vyksta tyrimas dėl paramos JAV karinių pajėgų dislokavimui Karibuose.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas smarkiai padidino JAV pajėgų gretas Karibų jūros regione, siekdamas kovoti su tuo, ką vadina narkotikų prekeiviais, įsikūrusiais keliose Lotynų Amerikos šalyse, įskaitant Venesuelą ir Meksiką.

Tačiau Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro teigia, kad JAV tokių veiksmų imasi todėl, jog nori nuversti jo kairiųjų vyriausybę. 

Šių metų Nobelio taikos premijos laureatė palankiai įvertino JAV karinių pajėgų buvimą Karibų jūros regione.

Nuo rugsėjo per JAV pajėgų smūgius laivams, kaltinamiems narkotikų gabenimu tarptautiniuose vandenyse, žuvo mažiausiai 83 žmonės, rodo naujienų agentūros AFP kaupiami viešai skelbiami duomenys.

Karakasas šiuos JAV smūgius vadina neteisminėmis egzekucijomis.

Antradienį paskelbtame vaizdo įraše M. C. Machado teigė, kad Venesuela stovi „ant naujos eros slenksčio“.

D. Trumpas yra sakęs, kad N. Maduro dienos jau suskaičiuotos, ir pridūrė leidęs CŽA vykdyti slaptas operacijas Venesueloje.

