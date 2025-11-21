„Artimiausios savaitės bus lemiamos“: Orbanas sureagavo į JAV taikos planą

„Šiame taikos plane yra pasiūlymų, dėl kurių rusai ir amerikiečiai jau surengė preliminarias diskusijas, – interviu radijui sakė V. Orbanas. – Galvoju, kad išgyvename lemiamą akimirką; ateinančios dvi ar trys savaitės bus lemiamos.“
JAV 28 punktų plane, kurį remia JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Kyjivas raginamas padaryti didelių nuolaidų, įskaitant rytinių teritorijų atidavimą Rusijai ir didelį kariuomenės sumažinimą. Atrodo, kad plane surašyta daugelis Kremliaus reikalavimų kaimynei.
