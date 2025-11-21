 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Artimiausios savaitės bus lemiamos": Orbanas sureagavo į JAV taikos planą

2025-11-21 12:12 / šaltinis: BNS
2025-11-21 12:12

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas penktadienį sakė, kad artimiausios savaitės bus lemiamos prieštaringai vertinamam JAV planui, kaip sustabdyti beveik ketverius metus trunkantį Rusijos karą prieš Ukrainą.

Orbanas rėžė Tuskui po žodžių apie „mūsų karą“: „Jūs žaidžiate pavojingą žaidimą“ (nuotr. SCANPIX)

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas penktadienį sakė, kad artimiausios savaitės bus lemiamos prieštaringai vertinamam JAV planui, kaip sustabdyti beveik ketverius metus trunkantį Rusijos karą prieš Ukrainą.

4

„Šiame taikos plane yra pasiūlymų, dėl kurių rusai ir amerikiečiai jau surengė preliminarias diskusijas, – interviu radijui sakė V. Orbanas. – Galvoju, kad išgyvename lemiamą akimirką; ateinančios dvi ar trys savaitės bus lemiamos.“

JAV 28 punktų plane, kurį remia JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Kyjivas raginamas padaryti didelių nuolaidų, įskaitant rytinių teritorijų atidavimą Rusijai ir didelį kariuomenės sumažinimą. Atrodo, kad plane surašyta daugelis Kremliaus reikalavimų kaimynei.

