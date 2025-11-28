 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Popiežius meldėsi už vienybę nuskendusios bazilikos griuvėsiuose Turkijoje

2025-11-28 17:59 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 17:59

Popiežius Leonas XIV penktadienį, lankydamasis Turkijos Izniko mieste, paminėjo 1700-ąsias Nikėjos Pirmojo susirinkimo metines. 

Popiežius meldėsi už vienybę nuskendusios bazilikos griuvėsiuose Turkijoje (nuotr. SCANPIX)

Popiežius Leonas XIV penktadienį, lankydamasis Turkijos Izniko mieste, paminėjo 1700-ąsias Nikėjos Pirmojo susirinkimo metines. 

0

Ketvirto amžiaus bazilikos griuvėsiuose Izniko ežero pakrantėje popiežius kartu su stačiatikių ekumeniniu patriarchu Baltramiejumi I meldėsi pagerbdamas istorinį susibūrimą. 

Leonas pabrėžė tai, ką pavadino „visų, tikinčių Jėzumi Kristumi, pilnos bendrystės troškimu“, ir kalbėjo apie „gilų ryšį“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Abu religiniai lyderiai šeštadienį Stambule turėtų pasirašyti bendrą deklaraciją, o sekmadienį popiežius išvyks į Libaną. 

Dėl šios sukakties Leonas savo pirmajai kelionei į užsienį pasirinko Turkiją, nors 85 mln. gyventojų turinčioje šalyje krikščionių yra tik apie 180 tūkstančių. 

Susirinkimas Nikėjoje, šiandieniniame Iznike, esančiame piečiau Stambulo, buvo surengtas 325 metais. Imperatoriaus Konstantino I sušauktas susirinkimas nustatė pagrindinį Jėzaus Kristaus žmogiškosios ir dieviškosios prigimties principą, įtvirtintą Nikėjos tikėjimo išpažinime. 

Jie meldėsi vadinamosios povandeninės bazilikos griuvėsiuose, atrastuose ežero dugne 2014 metais. Bazilika atsidūrė po vandeniu, bet išniro ežerui dėl sausros nuslūgus. 

Per ceremoniją Leonas ragino palaikyti glaudesnius Katalikų ir Stačiatikių bažnyčių ryšius. Jis taip pat pasmerkė religijos panaudojimą smurtui ir fanatizmui pateisinti, vietoj to ragino pradėti dialogą.

TOLIAU SKAITYKITE
