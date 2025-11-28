Popiežiaus Jono Pauliaus II užpuolikas išvežtas iš Turkijos miesto prieš Leono XIV vizitą

1981 metų gegužės mėnesį Turkijos pilietis Mehmetas Ali Agca (Mechmetas Ali Agdža) Vatikano Šv. Petro aikštėje paleido kelis šūvius į popiežių Joną Paulių II ir sunkiai jį sužeidė.
Ketvirtadienį Turkijos žiniasklaida citavo M. A. Agcos žodžius, kad jis tikisi susitikti su Leonu XIV „dviem ar trims minutėms“.
Tačiau jis buvo pašalintas prieš atvykstant popiežiui, pranešė televizija „Halk TV“.
Po išpuolio prieš Joną Paulių II M. A. Agca Italijoje buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos ir galiausiai atsidūrė kalėjime Turkijos sostinėje Ankaroje. Jis buvo paleistas į laisvę 2010 metų sausį po 29 už grotų praleistų metų.
Jonas Paulius II 1983 metų gruodžio mėnesį aplankė jį kalėjime, kur jis gailėjosi dėl nusikaltimo, bet nenurodė savo motyvų.
Turkijos žiniasklaida citavo Izniko mieste gyvenančio vyro žodžius, kad jis norėjo „pasveikinti popiežių“.
„Tikiuosi, kad Iznike arba Stambule galėsime susėsti ir pasikalbėti dvi ar tris minutes“, – sakė jis.
Amerikiečių pontifikas šiuo metu lankosi Turkijoje; tai pirmoji jo, kaip Katalikų bažnyčios vadovo, kelionė į užsienį.
Leonas XIV Iznike lankysis minint 1700-ąsias Pirmojo Nikėjos Susirinkimo metines. Šio 325 metais įvykusio vyskupų susirinkimo metu buvo priimtas tikėjimo išpažinimas, kuris iki šiol yra kertinis krikščionybei.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!