  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Atostogaudami Turkijoje mirė visi 4 šeimos nariai: paaiškėjo mirties priežastis

2025-11-27 14:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-27 14:50

Vokietijoje gyvenusiai šeimai, sudarytai iš keturių asmenų, atostogos Turkijoje virto tragedija – visi šeimos nariai Stambule mirė nuo apsinuodijimo fosfino dujomis, tikėtina, dėl viešbutyje naudoto pesticido. Toliau vyksta tyrimas.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Vokietijoje gyvenusiai šeimai, sudarytai iš keturių asmenų, atostogos Turkijoje virto tragedija – visi šeimos nariai Stambule mirė nuo apsinuodijimo fosfino dujomis, tikėtina, dėl viešbutyje naudoto pesticido. Toliau vyksta tyrimas.

0

Keturių asmenų šeima, kuri mirė atostogaudama Turkijoje, Stambule, greičiausiai mirė apsinuodiję dujomis iš pesticido, naudoto viešbutyje kenkėjams naikinti, teigiama preliminarioje autopsijos ataskaitoje.

Böcekų šeima buvo atvykusi iš Vokietijos ir apsistojusi viešbutyje Stambulo Fatih rajone, rašo euronews.com.

Lapkričio 12 d. jie kreipėsi į ligoninę dėl vėmimo ir pykinimo. Šeima buvo išleista suleidus intraveninių skysčių ir grįžo į viešbutį. Vaikai – šešiametis Kadiras Muhammetas ir trejų Masal – mirė tą pačią dieną.

Kitą dieną jie vėl pasijuto prastai ir tuomet jų būklė buvo pradėta vertinti kaip reikalaujanti skubios pagalbos. Dviejų vaikų motina Çiğdem mirė lapkričio 14 d., o tėvas Servetas – lapkričio 17 d.

Stambulo provincijos sveikatos direktorius Abdullah Emre Güneris socialinio tinklo „X“ platformoje pranešė, kad pradėtas tyrimas po dviejų vaikų mirties.

Preliminarioje ataskaitoje, pateiktoje prokuratūrai, nustatyta, kad viešbučio kambaryje ant rankšluosčių, kaukių ir ėminių, paimtų iš įvairių vietų, rasta fosfino dujų – insekticido metabolito, antradienį vėlai pranešė „Anadolu“ agentūra.

Atliktas skrodimas taip pat patvirtino, kad šeima nebuvo apsinuodijusi maistu, taip atmetant pirminę versiją, kad šeimos nariai apsinuodijo gatvės maistu, kurį valgė ekskursijos po miestą metu.

Dar du turistai, apsistoję tame pačiame viešbutyje, patyrė pykinimą ir vėmimą, jie buvo paguldyti į ligoninę, pranešė „Anadolu“.

Su byla susiję 11 žmonių buvo sulaikyti, o viešbutis uždarytas.

