  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Stebėdama parodą sūnų palaidojusi mama vos nenualpo, ką išvydo: „Širdis tiesiog sustingo“

2025-11-27 10:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-27 10:50

54-erių Kim Erick išgyveno vieną skaudžiausių savo gyvenimo akimirkų. Internetu stebėdama Las Vegase vykusią parodą „Real Bodies“, ji pastebėjo eksponatą, kuris, jos įsitikinimu, atrodė kaip prieš kelerius metus miręs jos sūnus Chrisas.

Muziejus, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com)

54-erių Kim Erick išgyveno vieną skaudžiausių savo gyvenimo akimirkų. Internetu stebėdama Las Vegase vykusią parodą „Real Bodies“, ji pastebėjo eksponatą, kuris, jos įsitikinimu, atrodė kaip prieš kelerius metus miręs jos sūnus Chrisas.

0

Šis atradimas ją sukrėtė ir išprovokavo skaudžius prisiminimus. Muziejus darbuotojai kategoriškai neigia, kad eksponate esantis kūnas galėtų būti Chriso, rašoma mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skausmingas momentas, kuris sukrėtė visą šeimą

Kim pasakoja, kad pamačiusi kūną patyrė šoką: „Tą akimirką širdis tiesiog sustingo. Buvau tikra, kad tai mano sūnus. Tai buvo neapsakomas skausmas – net negaliu žodžiais to paaiškinti.“

Muziejus tvirtina, kad visi eksponatai yra gauti teisėtai, nėra identifikuojami ir neturi jokio ryšio su konkrečiais asmenimis. Policija taip pat patikino Kim, kad Chriso mirtis 2012-aisiais buvo išsamiai ištirta ir nėra jokių įrodymų, jog įvyko nusikaltimas.

Tačiau Kim vis tiek jaučia, kad kai kurie klausimai dar liko neatsakyti, ir mano, kad jos sūnaus istorija gali būti sudėtingesnė, nei buvo manyta.

Neatsakyti klausimai po sūnaus mirties

Chrisas 2012 m. lapkritį buvo rastas miręs močiutės namuose. Šeima buvo informuota, kad jis mirė miegodamas, o jo tėvas pasirūpino kremavimu.

Vis tik Kim sakė, kad ji nedalyvavo jokiuose laidotuvių procesuose, o jai buvo atiduotas tik nedidelis buteliukas su pelenais.

Tai sukėlė jai abejonę. Ji ėmė prašyti policijos peržiūrėti bylą iš naujo, o vėliau gautos nuotraukos iš įvykio vietos dar labiau sustiprino jos nerimą.

Toksikologijos ataskaita taip pat parodė, kad Chriso organizme buvo aptikta mirtina cianido dozė. Tai paskatino 2014 m. pradėti papildomą tyrimą dėl galimo nužudymo, tačiau prisiekusiųjų teismas nerado pakankamai įrodymų, galinčių patvirtinti nusikalstamą veiką, ir mirtis buvo pripažinta kaip savižudybė.

Kim su tuo nesutiko ir iki šiol ieško atsakymų.

Sutapimai, kurie mamai neduoda ramybės

Vėliau, tyrinėdama informaciją internete, Kim aptiko eksponatą, kurio galvos sužalojimas, jos teigimu, priminė sužalojimą, matomą Chriso nuotraukose.

Ji paprašė parodos kuratorių atlikti DNR tyrimą, tačiau jai buvo atsakyta, kad eksponatai biologiniu požiūriu yra neatpažįstami, o jų kilmė – Kinija, todėl identifikacija neįmanoma.

Muziejaus atsakas: „Teiginiai neturi pagrindo“

„Imagine Exhibitions“, valdanti „Real Bodies“, paskelbė oficialų pranešimą:

„Nuoširdžiai užjaučiame šeimą, tačiau teiginiai neturi jokio faktinio pagrindo. Minėtas eksponatas nuo 2004 m. nuolat eksponuojamas Las Vegase.

Visi mūsų eksponatai gauti etiškai ir nėra identifikuojami.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

