Mosėdyje sužibo žvakių jūra: priežastis – itin jautri

Gydytojas, gamtos mylėtojas ir išskirtinis Mosėdžio šviesuolis visą savo gyvenimą paskyrė akmenų, riedulių bei krašto gamtos paveldo rinkimui ir puoselėjimui.
Daktaro Vaclovo Into įkurtas muziejus
Jo iniciatyva dar XX a. viduryje Mosėdyje pradėtas kurti Akmenų muziejus – unikali atvira ekspozicija po atviru dangumi, kurioje sukaupta tūkstančiai riedulių ir geologinių radinių, šiandien tapusių neatsiejama miestelio tapatybės dalimi ir viena lankomiausių Skuodo rajono vietų.
„Akmenų muziejaus“ „Facebook“ paskyra su sekėjais pasidalino įrašu, skelbiančiu apie simbolinę atminimo akciją „Uždek žvakutę Vaclovui Intui“ – žvakių jūra užliejo miestelį.
„Šiandien, lapkričio 19-ąją, minint daktaro Vaclovo Into – Akmenų muziejaus įkūrėjo, Mosėdžio šviesuolio ir nepakartojamo gamtos mylėtojo – mirties dieną, miestelis nušvito ypatinga šiluma.
Akcijos „Uždek žvakutę Vaclovui Intui“ metu tūkstančiai žvakių sužibo Mosėdyje, pagerbdamos žmogų, kurio darbai ir dvasia iki šiol įkvepia kiekvieną čia apsilankantį.
Tebūna ši šviesa mūsų padėka ir pagarba jo atminimui.
Nuotraukos – Ričardas Ringys“, – rašoma muziejaus įraše.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!