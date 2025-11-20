 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

Mosėdyje sužibo žvakių jūra: priežastis – itin jautri

2025-11-20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-11-20 14:05

Akcijos „Uždek žvakutę Vaclovui Intui“ minėjimas Akmenų muziejuje (nuotr. Ričardo Ringio)
8

Mosėdžio miestelis vakar prisiminė žmogų, kurio indėlis ne tik pakeitė miestelio veidą, bet ir stipriai prisidėjo prie Lietuvos geologinio paveldo išsaugojimo. Lapkričio 19-oji – daktaro Vaclovo Into mirties metinių diena.

1

Gydytojas, gamtos mylėtojas ir išskirtinis Mosėdžio šviesuolis visą savo gyvenimą paskyrė akmenų, riedulių bei krašto gamtos paveldo rinkimui ir puoselėjimui.

Akcija „Uždek žvakutę Vaclovui Intui“ (nuotr. Ričardo Ringio)
FOTOGALERIJA. Akcija „Uždek žvakutę Vaclovui Intui“ (nuotr. Ričardo Ringio)

Daktaro Vaclovo Into įkurtas muziejus 

Jo iniciatyva dar XX a. viduryje Mosėdyje pradėtas kurti Akmenų muziejus – unikali atvira ekspozicija po atviru dangumi, kurioje sukaupta tūkstančiai riedulių ir geologinių radinių, šiandien tapusių neatsiejama miestelio tapatybės dalimi ir viena lankomiausių Skuodo rajono vietų.

„Akmenų muziejaus“ „Facebook“ paskyra su sekėjais pasidalino įrašu, skelbiančiu apie simbolinę atminimo akciją „Uždek žvakutę Vaclovui Intui“ – žvakių jūra užliejo miestelį.

„Šiandien, lapkričio 19-ąją, minint daktaro Vaclovo Into – Akmenų muziejaus įkūrėjo, Mosėdžio šviesuolio ir nepakartojamo gamtos mylėtojo – mirties dieną, miestelis nušvito ypatinga šiluma.

Akcijos „Uždek žvakutę Vaclovui Intui“ metu tūkstančiai žvakių sužibo Mosėdyje, pagerbdamos žmogų, kurio darbai ir dvasia iki šiol įkvepia kiekvieną čia apsilankantį.

Tebūna ši šviesa mūsų padėka ir pagarba jo atminimui.

Nuotraukos – Ričardas Ringys“, – rašoma muziejaus įraše.

 

