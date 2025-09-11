Šiandien – be galo jautri data: ragina jos nepamiršti

Rugsėjo 11-oji tapo neišdildomu prisiminimu amerikiečiams bei visam pasauliui – tai iki šiol kruviniausia ir daugiausia aukų pareikalavusi teroristinė ataka JAV istorijoje.
Įvykių eiga
Tą rytą devyniolika „Al Qaeda“ teroristų užgrobė keturis keleivinius lėktuvus. Du orlaiviai rėžėsi į Pasaulio prekybos centro bokštus Niujorke, vienas – į Pentagoną, JAV Gynybos departamento būstinę netoli Vašingtono, o ketvirtasis nukrito Pensilvanijos laukuose, nepasiekęs užpuolikų numatyto tikslo.
Per atakas žuvo beveik 3 tūkst. žmonių – tarp jų apie 343 Niujorko ugniagesiai ir 71 policijos pareigūnas. Dar apie 10 tūkst. buvo sužeisti. Visi 245 žmonės, skridę užgrobtais lėktuvais, taip pat žuvo. Po šios tragedijos JAV pradėjo griežtą ir nuoseklią kovą su tarptautiniu terorizmu.
Lietuvių aukos ir išgyvenusieji
Mažai kam žinoma, kad per šią pasaulį sukrėtusią ataką nukentėjo ir lietuviai.
Žuvusieji lietuviai:
- Lietuvos pilietė Jelena Melničenko (Helen Melnick), 28-erių, dirbusi draudimo bendrovėje Marsh and McLennan šiauriniame bokšte (93–100 aukštuose). Tai buvo viena daugiausiai darbuotojų netekusių įmonių – žuvo 295 jos žmonės. J. Melničenko vardas įamžintas aukų memoriale. Ji emigravo į JAV su vyru dar 10-ajame dešimtmetyje. Jos tėvas – Vilniaus universiteto fizikos dėstytojas Vladimiras Gavriušinas – tądien lankėsi Niujorke ir buvo susitaręs sutikti dukrą pietų pertraukos metu, tačiau ji liko pastate, kai į jį atsitrenkė lėktuvas.
- Johnas Josephas Wenckus, 46-erių lietuvių kilmės amerikietis, skridęs vienu iš užgrobtų lėktuvų iš Bostono į Los Andželą. Orlaivis rėžėsi į šiaurinį bokštą, visi 92 keleiviai ir įgulos nariai žuvo. Wenckus dirbo mokesčių konsultantu, gyveno Kalifornijoje. Jo protėviai Venckai iš Lietuvos į JAV emigravo 1917 m.
- Darekas Jamesas Statkevicus, 30-metis lietuvių kilmės amerikietis, tuo metu dirbęs finansų analitiku bendrovėje Keefe, Bryette & Woods pietiniame bokšte (89 aukšte). Jis turėjo žmoną Kimberly ir vienerių metų sūnų, o žmona laukėsi antrojo vaiko.
Išsigelbėję lietuviai:
- Arijana Samsonienė, buvusi Stasio Lozoraičio sekretorė, dirbusi įmonėje Citigroup, įsikūrusioje šalia bokštų. Tą rytą pavėlavo į darbą, todėl tragediją matė iš gatvės.
- Rima Varankaitė-McKean, kilusi iš Čikagos, atvyko į prekybos centrą kaip tik tuo metu, kai į jį atsitrenkė pirmasis lėktuvas, ir spėjo išsigelbėti.
- Rimantas Šileikis, Lietuvos pilietis, dirbęs pietiniame bokšte. Jis nusileido laiptais iš 90 aukšto nepaisydamas apsaugos raginimų likti vietoje. Kai antrasis lėktuvas rėžėsi į pastatą, jis jau buvo 47 aukšte ir spėjo išsigelbėti. Jo pasakojimu, kitas lietuvis, Paulius Šibajoris, taip pat suspėjo evakuotis naudodamasis liftu.
- Bokšte dirbo ir Rūta Dragunevičiūtė, tačiau daugiau informacijos apie jos patirtį nėra. Manoma, kad Pasaulio prekybos centre iš viso dirbo apie 10–15 lietuvių.
- Isabelle Slifer, JAV armijos karininko Gedimino Naujokaičio žmona, dirbo Pentagone. Ji buvo naujoje darbovietėje vos šešias dienas. Jos kabinetas buvo tiesiai virš vietos, į kurią atsitrenkė vienas iš lėktuvų.
