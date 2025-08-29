Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Šį savaitgalį Lietuvoje – itin jautri diena: ragina nepamiršti

2025-08-29 14:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-29 14:50

Šį sekmadienį, rugpjūčio 31 dieną, Lietuva mini ypatingą ir jautrią dieną – Laisvės dieną. Tai data, kuri simbolizuoja galutinį mūsų valstybės išsilaisvinimą iš okupacijos ir okupacinės kariuomenės.

Lietuvos vėliava (nuotr. Fotodiena.lt)
13

Nors nepriklausomybė buvo paskelbta dar 1990 m. kovo 11-ąją, tik 1993 m. rugpjūčio 31 d. Lietuva faktiškai tapo visiškai laisva.

1

Nors nepriklausomybė buvo paskelbta dar 1990 m. kovo 11-ąją, tik 1993 m. rugpjūčio 31 d. Lietuva faktiškai tapo visiškai laisva.

Ši diena yra ne tik istorinis faktas, bet ir gyvas priminimas apie tautos ryžtą, vienybę ir kantrybę, kurios dėka buvo pasiektas laisvės tikslas.

Lietuvoje minima ypatinga diena

Laisvės diena kasmet ragina prisiminti nelengvą kelią, nueitą iki visiško nepriklausomybės atkūrimo, ir branginti šiandien turimą laisvę.

1993 m. rugpjūčio 31 d. iš Lietuvos buvo išvesta Rusijos armija. Rusija nuo 1991 metų gruodžio 25 d. perėmė Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos teises ir pareigas, iširus TSRS.

Būtent tą vakarą, 23 val. 46 min., Rusijos armijos karinis ešelonas nesustodamas pravažiavo Kenos geležinkelio stotį.

Šį faktą patvirtino kapitono Povilo Malakausko vadovaujamos karių grupės raportas tuometiniam krašto apsaugos ministrui.

Lietuva paskelbė savo nepriklausomybės atkūrimą dar 1990 m. kovo 11 d., tačiau galutinai išsilaisvino nuo Rusijos okupacijos, tik šią dieną, kai Rusija išvedė savo kariuomenę.

Tarybų Sąjunga buvo okupavusi Lietuvą nuo 1940 m. birželio 15 d.

Laisvės diena yra tvirtas priminimas, kad laisvė nėra duotybė – ji iškovojama, ginama ir saugoma.

