Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Baltijos šalys žino, kad Rusijos okupacija niekada nėra laikina – ministrai

2025-08-14 09:40 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-14 09:40

Artėjant kritiniam JAV ir Rusijos viršūnių susitikimui Aliaskoje, kyla spekuliacijos apie galimą Ukrainos ir Rusijos teritorijų „mainus“. Buvo teigiama, kad dalies Ukrainos okupacija būtų „laikina“ ir tik de facto, paliekant viltį, kad ateityje ji bus grąžinta Ukrainai. Istorija mus moko gerai pagalvoti, „Financial Times“ rašo trijų Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai – lietuvis Kęstutis Budrys, latvė Baiba Braže ir estas Margusas Tsahkna. 

Kęstutis Budrys, Margus Tahkna, Marco Rubio ir Baiba Braže (nuotr. SCANPIX)

Artėjant kritiniam JAV ir Rusijos viršūnių susitikimui Aliaskoje, kyla spekuliacijos apie galimą Ukrainos ir Rusijos teritorijų „mainus“. Buvo teigiama, kad dalies Ukrainos okupacija būtų „laikina“ ir tik de facto, paliekant viltį, kad ateityje ji bus grąžinta Ukrainai. Istorija mus moko gerai pagalvoti, „Financial Times“ rašo trijų Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai – lietuvis Kęstutis Budrys, latvė Baiba Braže ir estas Margusas Tsahkna. 

REKLAMA
2

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes žinome, ką reiškia „tik de facto“ Rusijos okupacija – ir kad „laikinas“ gali trukti pusę amžiaus“, – skelbiama deklaracijoje prieš Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino derybas. 

REKLAMA
REKLAMA

1939 m. Stalinas ir Hitleris susitarė padalyti Europą pagal Molotovo-Ribbentropo paktą. Po šio liūdnai pagarsėjusio susitarimo 1940 m. sovietų pajėgos okupavo ir aneksavo Estiją, Latviją ir Lietuvą, vykdydamos masines žudynes ir deportacijas. 1941 m. nacių okupacija atnešė dar vieną represijų ir holokausto bangą. O 1944 m. sovietų kariuomenės grįžimas atnešė dar daugiau kraujo praliejimo ir teroro į Baltijos šalis.

REKLAMA

Daugelis Vakarų valstybių niekada oficialiai nepripažino sovietų aneksijos Baltijos šalyse, iš dalies dėl principingos JAV pozicijos. Tačiau 6 mln. Baltijos šalių piliečių, kurie tai išgyveno, tarptautinės teisės niuansai nesuteikė jokios apsaugos nuo kasdienio siaubo.

Pogrindyje žuvo daugiau kaip 25 tūkst. žmonių, daugiau kaip 200 tūkst. buvo deportuoti į Sibirą mirti badu sovietinėse koncentracijos stovyklose, beveik 150 tūkst. buvo priversti persikelti į kaimynines komunistines šalis. Apie 43 tūkst. vaikų buvo pagrobti iš Baltijos valstybių; daugelis užaugo nežinodami savo kilmės. 1944 m. grįžus Raudonajai armijai, daugiau nei 300 tūkst. Baltijos valstybių piliečių buvo priversti nedelsiant išvykti į tremtį. Tie, kurie liko, kentė agresyvią rusifikaciją, masinę imigraciją ir represinę valstybės kontrolę švietimo, darbo ir asmeninio gyvenimo srityse. Net praėjus 35 metams po nepriklausomybės atkūrimo, randai išlieka.

REKLAMA
REKLAMA

Šiuo metu 6 mln. Ukrainos piliečių gyvena Rusijos okupuotose teritorijose, kurias Rusija užgrobė jėga. Pabėgę žmonės pasakoja apie kankinimus, įkalinimą, masinį sekimą, propagandą ir kitus žiaurumus, primenančius sovietinę praeitį. Remiantis oficialiais duomenimis, tūkstančiai Ukrainos vaikų buvo pagrobti ir dabar auginami rusų šeimose ir institucijose, kurios griauna jų tapatybę ir kenkia jų psichinei sveikatai. Tūkstančiai karo belaisvių ir sulaikytų civilių kasdien patiria kankinimus ir žeminantį elgesį. Masinės kapavietės Bučoje ir Irpinėje rodo, kad masiniai žudymai buvo naudojami kaip pagrindinė Rusijos okupacinės kariuomenės bauginimo ir kontrolės priemonė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šiandien beveik 300 tūkst. civilių vis dar gyvena Ukrainos kontroliuojamose Donecko srities teritorijose, o apie 1 mln. žmonių tebėra Zaporožės ir Chersono sričių dalyse, kur vis dar laisvai plazdena Ukrainos vėliava. Baltijos šalių atvejis yra aiški pamoka: kai Rusija įgyja kontrolę, jos atėmimo kaina gali būti matuojama dešimtmečiais žmonių kančių. „Laikina“ okupacija nėra laikinas reiškinys, tai sistemingas tapatybės, laisvės ir pačios gyvybės naikinimo planas.

REKLAMA

Suverenitetas ir teritorinis vientisumas nėra abstraktūs diplomatiniai idealai, tai yra apsauginės sienos, saugančios žmones nuo likimo, kurį patyrė kartos Baltijos šalyse, o dabar – okupuotoje Ukrainoje. Mintis mainyti žemę į trapias paliaubas reiškia kartoti praeities klaidas ir atkartoti tamsiausius istorijos puslapius.

Putino tikslai nepasikeitė. Jis siekia pavergti Ukrainą, suskaldyti sąjungininkus ir gauti įtaką Europos saugumo klausimais. Vienintelis tikras kelias į ilgalaikę taiką yra stiprybė: tvirta transatlantinė vienybė, siekiant išlaikyti spaudimą Rusijai, maksimalus palaikymas Ukrainai, kad ji galėtų ginti savo žmones ir teritoriją, ir giluminės, ilgalaikės investicijos į mūsų pačių gynybą ir saugumą. Tik tada Maskvos agresija bus sutikta vienintele jai suprantama kalba – ryžtu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas pasirengęs suteikti Ukrainai saugumo garantijas su viena sąlyga (8)
D. Trumpas ir V. Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Zelenskio Aliaskoje nebus: Trumpas paaiškino, kodėl jo nepakvietė (63)
Trumpas gražbyliauja Putinui tik norėdamas pasiekti susitarimą – „Axios“ šaltiniai JAV valdžioje (nuotr. SCANPIX)
Trumpas gražbyliauja Putinui tik norėdamas pasiekti susitarimą – „Axios“ šaltiniai JAV valdžioje (7)
Prieš susitikimą Aliaskoje – netikėtas rusų proveržis fronte: ko siekia Putinas? (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Prieš susitikimą Aliaskoje – netikėtas rusų proveržis fronte: ko siekia Putinas? (10)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų