Trumpas gražbyliauja Putinui tik norėdamas pasiekti susitarimą – „Axios“ šaltiniai JAV valdžioje

Pastaraisiais mėnesiais Vašingtone susiformavo supratimas, kad JAV gali „sugriauti Rusijos ekonomiką nors ir rytoj“, sakė vienas iš Axios šaltinių. Pasak jo, yra ir būdų „sunaikinti Ukrainą“. „Jei jam [Trumpui] tektų rinktis pusę, jis pradėtų griauti Rusijos ekonomiką. Jis jau pakankamai dėl to padarė“, – žurnalistams sakė pašnekovas.
Kitas JAV pareigūnas leidiniui sakė, kad jei D. Trumpo diplomatinės pastangos nebus sėkmingos, JAV prezidentas tęs ginklų, skirtų Ukrainai, pardavimą NATO šalims. „Galbūt Trumpas ir nesugebės to padaryti [pasiekti susitarimo], bet jis padarys viską, kas jo galioje“, – sakė jis.
Pasak „Axios“ pašnekovų, susitikime su V. Putinu Aliaskoje D. Trumpas ketina įvertinti Rusijos prezidento pasirengimą taikai.
Jeigu reiks, įves ir sankcijas
V. Putino ir D. Trumpo susitikimas vyks penktadienį Aliaskoje. Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Caroline Leavitt sakė, kad JAV prezidentui šis susitikimas yra proga išklausyti V. Putino poziciją. JAV valstybės sekretorius Marco Rubio sakė: „Prezidentas jaučia, kad jam reikia pažvelgti į šį žmogų, sėdintį priešais“.
Volodymyras Zelenskis ir Europos lyderiai yra susirūpinę, kad po šio susitikimo D. Trumpas gali sutikti su V. Putino reikalavimais. „Šiuo metu niekas nežino, ko Trumpas nori pasiekti iš Putino penktadienį. Mes nežinome, kiek galime paveikti Trumpą, bet turime tęsti bandymus“, – žurnalistams sakė šaltinis Ukrainos valdžioje.
Trečiadienį JAV prezidentas per vaizdo konferenciją derėsis su Europos lyderiais ir V. Zelenskiu, kuris šiam tikslui išvyko į Berlyną, rašo „Reuters“.
Maža to, JAV gali įvesti sankcijas arba padidinti antrinius muitus, jei V. Putino ir D. Trumpo derybos nebus sėkmingos, trečiadienį pareiškė JAV finansų ministras Scottas Bessentas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!