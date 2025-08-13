Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas Europos lyderius vadino puikiais žmonėmis

2025-08-13 15:05 / šaltinis: BNS
2025-08-13 15:05

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį prieš susitikdamas vaizdo ryšiu su Europos lyderiais, kad aptartų karą Ukrainoje, vadino juos puikiais žmonėmis.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį prieš susitikdamas vaizdo ryšiu su Europos lyderiais, kad aptartų karą Ukrainoje, vadino juos puikiais žmonėmis.

REKLAMA
0

Virtualus susitikimas su Europos lyderiais bei Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu rengiamas dvi dienos prieš Aliaskoje vyksiančias jo derybas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

„Netrukus kalbėsiuosi su Europos lyderiais, – socialiniame tinkle „Truth Social“ sakė D.  Trumpas. – Jie yra puikūs žmonės, norintys, kad susitarimas būtų sudarytas.“

Tuo metu Maskva D. Trumpo diplomatines konsultacijas su Ukraina ir Europos vadovais pavadino nereikšmingomis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Trumpas gražbyliauja Putinui tik norėdamas pasiekti susitarimą – „Axios“ šaltiniai JAV valdžioje (nuotr. SCANPIX)
Trumpas gražbyliauja Putinui tik norėdamas pasiekti susitarimą – „Axios“ šaltiniai JAV valdžioje (1)
Kodėl būtent Aliaska? Putino ir Trumpo susitikimo vieta kelia klausimų (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Aliaskoje bus sprendžiamas Ukrainos likimas: ką priims Trumpas ir Putinas? (34)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas grasina ieškiniu Centrinio banko vadovui Powellui (2)
Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis (nuotr. SCANPIX)
Faktai kalba už save: Europa teikia daugiau karinės pagalbos Ukrainai nei JAV (20)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų