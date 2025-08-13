Trumpas Europos lyderius vadino puikiais žmonėmis

Virtualus susitikimas su Europos lyderiais bei Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu rengiamas dvi dienos prieš Aliaskoje vyksiančias jo derybas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
„Netrukus kalbėsiuosi su Europos lyderiais, – socialiniame tinkle „Truth Social“ sakė D. Trumpas. – Jie yra puikūs žmonės, norintys, kad susitarimas būtų sudarytas.“
Tuo metu Maskva D. Trumpo diplomatines konsultacijas su Ukraina ir Europos vadovais pavadino nereikšmingomis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!