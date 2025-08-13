Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Podoliakas: Ukraina pasirengusi aptarti oro paliaubas su Rusija

2025-08-13 14:28 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-13 14:28

Mychailo Podoliakas (nuotr. SCANPIX)
17

Ukraina yra pasirengusi su Rusija aptarti oro paliaubas – tai galėtų būti pradinis etapas tolesnėms deryboms. Apie tai pareiškė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Mychailo Podoliakas interviu „Corriere Della Sera“.

1

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Jis priminė, kad anksčiau vienas iš JAV administracijos pasiūlytų scenarijų buvo visiškos paliaubos, įskaitant raketų ir dronų smūgius Ukrainos teritorijoje, tačiau Rusija šį scenarijų atmetė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Oro bombardavimai yra pagrindinė priemonė, kuria Maskva daro psichologinį spaudimą Ukrainai ir daro įtaką mūsų pozicijai. Antra priemonė – negailestingos atakos visoje fronto linijoje, kuriuos mūsų kariuomenė atremia“, – pabrėžė M. Podoliakas.

Visgi, jo manymu, mažai tikėtina, jog Rusija atsisakys strateginės aviacijos ir masinio dronų naudojimo.

„Tačiau Ukraina yra pasirengusi aptarti, pasirengusi svarstyti šį scenarijų ir laiko jį pradiniu etapu siekiant realistiškų derybinių pozicijų. Nes bet koks ugnies nutraukimas, ypač visapusiškas, yra atspirties taškas tinkamai derybų pradžiai“, – pabrėžė Ukrainos prezidento patarėjas.

Reikalauja Zelenskio dalyvavimo

Paklaustas, ar įmanoma, kad Ukraina sutiks su pasiūlymu išvesti karines pajėgas iš Donecko, M. Podoliakas pabrėžė, kad negali būti jokios kalbos apie karo Ukrainoje sprendimą be Ukrainos ir prezidento Volodymyro Zelenskio dalyvavimo.

„Tik tiesioginis trišalis susitikimas gali sutelkti dėmesį į Donecką ir pasiekti tam tikrų rezultatų“, – pabrėžė jis.

Tuo pačiu M. Podoliakas pridūrė, kad diktatorius V. Putinas nėra pasirengęs realistiškoms deryboms. Jo pagrindinis uždavinys šiuo metu – vilkinti ir klaidinti JAV administraciją. Būtent todėl Rusijos lyderis nėra nusiteikęs derėtis dalyvaujant V. Zelenskiui.

„Be tiesioginio trišalio susitikimo tarp Trumpo, Zelensko ir Putino karas ne tik nesibaigs, bet mes net neaptarinėsime šio klausimo“, – pridūrė jis.

Anksčiau žiniasklaida pranešė, kad Rusija svarsto oro paliaubas kare su Ukraina kaip nuolaidą JAV prezidentui, siekdama išvengti antrinių sankcijų grėsmės. Tuo pačiu Maskva vis dar yra tvirtai nusiteikusi tęsti karą su Ukraina.

