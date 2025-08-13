Jei Putinas įstums Trumpą į kampą, šįkart niekas jam nepadės: FT įspėja apie pavojų

Kaip pažymi leidinys, rugpjūčio 15 d., kai D. Trumpas susitiks su V. Putinu Aliaskoje, patarėjai vargu ar galės išgelbėti situaciją, nes dabar D. Trumpas tiesiog neturi patarėjų.
FT paaiškino, kad, pavyzdžiui, derybas su Kremliumi veda nekilnojamojo turto vystytojas Steve‘as Witkoffas, kuris neturi patirties užsienio politikoje, o derybininkai buvo atleisti iš Baltųjų rūmų.
„Galima drąsiai teigti, kad D. Trumpas neturi nė vieno politinio patarėjo, kuris žinotų Rusiją ir Ukrainą“, – sakė Ericas Rubinas, buvęs diplomatinis pareigūnas, ėjęs JAV ambasadoriaus Bulgarijoje pareigas.
FT pažymėjo, kad JAV vyriausybės pareigūnai deda visas pastangas, kad D. Trumpas būtų visapusiškai informuotas ir pasirengęs aptarti bet kokią temą, kurią gali iškelti V. Putinas, žinomas savo giliu supratimu apie detales ir gebėjimu užklupti pašnekovus netikėtai.
Tuo tarpu Ericas Greenas, buvęs vyresnysis direktorius Rusijos klausimais Nacionalinio saugumo taryboje per Joe Bideno prezidentavimo laikotarpį, sakė: „Nereikia pasiduoti jo gebėjimui aptarti šiuos klausimus ir sutikti su kažkuo, kas gali skambėti protingai taip. Tai tai pateikia Putinas, bet iš tiesų viskas yra iškreipta“.
Aukšto rango JAV pareigūnas, susipažinęs su situacija, sakė: „Tradicinis Vašingtono užsienio politikos procesas, kuriam vadovauja Nacionalinis saugumo taryba, dabartinėje administracijoje iš esmės žlugo“.
Praėjusį mėnesį buvo atleista daugiau nei 1300 Valstybės departamento darbuotojų. Tarp jų buvo analitikai, atsakingi už Rusiją ir Ukrainą agentūros žvalgybos biure.
Nors Baltieji rūmai sumažino lūkesčius dėl susitikimo Aliaskoje, D. Trumpo požiūris sukėlė nerimą užsienio politikos sluoksniuose.
„Negalima leisti jam ir S. Witkoffui veikti improvizuotai, nes jie tiesiog nėra pakankamai informuoti. Reikia kažko, kas galėtų tiesiog pažvelgti į prezidentą, užmerkti akis ir papurtyti galvą“, – sakė Danielis Fridas, buvęs JAV ambasadorius Lenkijoje.
Trumpo ir Putino susitikimas
Rugpjūčio 15 d. Aliaskoje vyks D. Trumpo ir V. Putino derybos dėl Ukrainos. Detaliau nežinoma, ką tiksliai aptars politikai. Tačiau, siekdamas užkirsti kelią bet kokioms spekuliacijoms, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad žemės neatiduos.
Nepatenkinimą išreiškė ir europiečiai, kuriems nepatinka, kad jie nebuvo pakviesti į derybas.
