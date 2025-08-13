Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Jei Putinas įstums Trumpą į kampą, šįkart niekas jam nepadės: FT įspėja apie pavojų

2025-08-13 10:43 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-13 10:43

2018 m. JAV prezidentas Donaldas Trumpas surengė bendrą spaudos konferenciją su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu, tačiau ji buvo tokia nesėkminga, kad jo pagrindinė patarėja Rusijos klausimais Fiona Hill svarstė imituoti priepuolį, kad sustabdytų visą tai, rašo „Financial Times“ (FT).

2018 m. JAV prezidentas Donaldas Trumpas surengė bendrą spaudos konferenciją su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu, tačiau ji buvo tokia nesėkminga, kad jo pagrindinė patarėja Rusijos klausimais Fiona Hill svarstė imituoti priepuolį, kad sustabdytų visą tai, rašo „Financial Times“ (FT).

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Kaip pažymi leidinys, rugpjūčio 15 d., kai D. Trumpas susitiks su V. Putinu Aliaskoje, patarėjai vargu ar galės išgelbėti situaciją, nes dabar D. Trumpas tiesiog neturi patarėjų.

REKLAMA

FT paaiškino, kad, pavyzdžiui, derybas su Kremliumi veda nekilnojamojo turto vystytojas Steve‘as Witkoffas, kuris neturi patirties užsienio politikoje, o derybininkai buvo atleisti iš Baltųjų rūmų.

Trumpo pasiuntinys S. Witkoffas susitiko su V. Putinu
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Trumpo pasiuntinys S. Witkoffas susitiko su V. Putinu

„Galima drąsiai teigti, kad D. Trumpas neturi nė vieno politinio patarėjo, kuris žinotų Rusiją ir Ukrainą“, – sakė Ericas Rubinas, buvęs diplomatinis pareigūnas, ėjęs JAV ambasadoriaus Bulgarijoje pareigas.

REKLAMA
REKLAMA

FT pažymėjo, kad JAV vyriausybės pareigūnai deda visas pastangas, kad D. Trumpas būtų visapusiškai informuotas ir pasirengęs aptarti bet kokią temą, kurią gali iškelti V. Putinas, žinomas savo giliu supratimu apie detales ir gebėjimu užklupti pašnekovus netikėtai.

Tuo tarpu Ericas Greenas, buvęs vyresnysis direktorius Rusijos klausimais Nacionalinio saugumo taryboje per Joe Bideno prezidentavimo laikotarpį, sakė: „Nereikia pasiduoti jo gebėjimui aptarti šiuos klausimus ir sutikti su kažkuo, kas gali skambėti protingai taip. Tai tai pateikia Putinas, bet iš tiesų viskas yra iškreipta“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Aukšto rango JAV pareigūnas, susipažinęs su situacija, sakė: „Tradicinis Vašingtono užsienio politikos procesas, kuriam vadovauja Nacionalinis saugumo taryba, dabartinėje administracijoje iš esmės žlugo“.

Praėjusį mėnesį buvo atleista daugiau nei 1300 Valstybės departamento darbuotojų. Tarp jų buvo analitikai, atsakingi už Rusiją ir Ukrainą agentūros žvalgybos biure.

REKLAMA

Nors Baltieji rūmai sumažino lūkesčius dėl susitikimo Aliaskoje, D. Trumpo požiūris sukėlė nerimą užsienio politikos sluoksniuose.

„Negalima leisti jam ir S. Witkoffui veikti improvizuotai, nes jie tiesiog nėra pakankamai informuoti. Reikia kažko, kas galėtų tiesiog pažvelgti į prezidentą, užmerkti akis ir papurtyti galvą“, – sakė Danielis Fridas, buvęs JAV ambasadorius Lenkijoje.

REKLAMA

Trumpo ir Putino susitikimas

Rugpjūčio 15 d. Aliaskoje vyks D. Trumpo ir V. Putino derybos dėl Ukrainos. Detaliau nežinoma, ką tiksliai aptars politikai. Tačiau, siekdamas užkirsti kelią bet kokioms spekuliacijoms, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad žemės neatiduos.

Nepatenkinimą išreiškė ir europiečiai, kuriems nepatinka, kad jie nebuvo pakviesti į derybas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kodėl būtent Aliaska? Putino ir Trumpo susitikimo vieta kelia klausimų (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Aliaskoje bus sprendžiamas Ukrainos likimas: ką priims Trumpas ir Putinas? (1)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
WSJ: Putinas sutiks su tikra taika tik vienu atveju (18)
Zelenskis atviravo, kas laukia okupuotų teritorijų: paliaubos įmanomos už kelių savaičių (nuotr. Telegram)
Zelenskis: Rusija ruošiasi naujiems puolimams 3 kryptimis, bet ruošiasi ir ukrainiečiai (1)
V. Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis griežtas: „Mes nesitrauksime iš Donbaso“ (56)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų