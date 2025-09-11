Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Baltijos šalys kreipėsi į JAV Kongresą: prašo nenutraukti karinės paramos

2025-09-11 09:25 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 09:25

Lietuvos, Latvijos ir Estijos parlamentarai bendru laišku kreipėsi į Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Kongresą, prašydami persvarstyti Pentagono sprendimą stabdyti karinę paramą Baltijos šalių regionui.

JAV kongresas (nuotr. SCANPIX)

Lietuvos, Latvijos ir Estijos parlamentarai bendru laišku kreipėsi į Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Kongresą, prašydami persvarstyti Pentagono sprendimą stabdyti karinę paramą Baltijos šalių regionui.

Parlamentarai akcentavo, kad JAV Kongresas niekada nepripažino Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupacijos ir rėmė pavergtas Baltijos šalis, pripažino regiono pažeidžiamumą Rusijos atžvilgiu, pabrėžė nuolatinio JAV karinio buvimo svarbą ir buvo saugumo garantas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kongresui skirtame laiške jie taip pat pabrėžė, kad Baltijos šalys yra tvirtai pasiryžusios gintis pačios ir kitais metais gynybai skirs daugiau nei 5 proc. savo bendrojo vidaus produkto (BVP). Jos taip pat įsipareigoja toliau stiprinti nacionalinį atsparumą ir investuoti į paramą JAV pajėgoms, dislokuotoms jų teritorijose.

Kreipimesi į JAV Kongresą taip pat buvo pabrėžtas Baltijos šalių įsipareigojimas pirkti amerikietišką karinę įrangą.

Kaip jau buvo skelbta, Krašto apsaugos ministerija (KAM) prieš kurį laiką gavo žinių iš Vašingtono, kad svarstoma nutraukti karinę finansinę paramą Europos šalims. Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė pažymėjo, kad galutinį sprendimą vis tiek turi priimti Kongresas.

ELTA primena, kad užsienio žiniasklaidoje pasirodė informacija, jog JAV ketina nutraukti karinę paramą su Rusija besiribojančioms valstybėms – pagal šią programą finansavimas skiriamas ir Baltijos šalims. 

JAV vyriausybės atskaitomybės biuro duomenimis, 2018–2022 m. minėtai programai Europoje, kurios pagrindinės naudos gavėjos – Lietuva, Latvija ir Estija – buvo skirta 1,6 mlrd. JAV dolerių. 

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija siekia, kad Europa prisiimtų didesnį vaidmenį dėl savo pačios gynybos. Apie sprendimą sumažinti paramą netoli Rusijos esančioms šalims paskelbta tuo metu, kai JAV prezidentas deklaruoja pastangas užbaigti Rusijos karą Ukrainoje.

Krašto apsaugos ministerijos (KAM) teigimu, šis sprendimas neturės įtakos JAV karių buvimui Lietuvoje. Taip pat akcentuojama, kad bus daromas vertinimas, kurioms programoms paramos nutraukimas turėtų įtakos.

