Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Šis unikalus muziejus patiks visai šeimai: „Nepažinsi šios vietos jos nepalietęs, nepauostęs“

2025-08-31 10:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-31 10:45

Paskutinėje šio sezono TV3 televizijos laidoje „Sveiki atvykę“, laidos autorė ir vedėja Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė, kartu su Trakuose gyvenančia šeima, mama Jolantai bei dvejomis jos atžalomis, leidosi į pažintinę kelionę po Anykščius.

Paskutinėje šio sezono TV3 televizijos laidoje „Sveiki atvykę“, laidos autorė ir vedėja Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė, kartu su Trakuose gyvenančia šeima, mama Jolantai bei dvejomis jos atžalomis, leidosi į pažintinę kelionę po Anykščius.

REKLAMA
0

Kuo juos nustebino šis miestas bei nuo ko laidos vedėjai ėmė suktis galva?

Pirmoji sotelė – jausmai

Kelionę laidos herojai pradėjo nuo „Jausmų muziejaus“, kurio įkūrėja Monika Tekutienė plačiau papasakojo apie šio muziejaus įpatybes. Muziejus padalintas į 3 atskiras erdves, jame gausu patyriminės bei edukacinės veiklos. Lankytojų laukia jausmų lenta, jausmų kaukės bei jausmų nagrinėjimas iš kvapų pusės. Muziejuje taip pat įsikūrusi fobijų sienelė. Kalbėdama apie baimes, pašnekovė užsiminė apie vieną neįprasčiausių, žmones įbauginančių atvejų:

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Viena iš keisčiausių baimių, kurias išgirsti, tai yra baimė, kad riešutų sviestas prilips prie gomurio. Ši baimė turi savo mokslinį pavadinimą“, – teigė M. Tekutienė

REKLAMA
REKLAMA

„Jausmų muziejus“, anot įkūrėjos bei ten apsilankiusių laidos herojų, skiriasi nuo kitų, tradicių muziejų. 

REKLAMA

„Šis muziejus interaktyvus. Visai atvirkščiai nei įprastuose muziejuose, kuriuose matyti lentelės, raginančios nieko neliesti. Šiame muziejuje viskas kitaip, nepažinsi šios vietos jos nepalietęs, nepauostęs. Ši vieta išlaiko dėmesį, nes čia galima pilnai dalyvauti veiksme“, – potyriais dalijosi kelionės herojus, Jolantos sūnus Danielius.

REKLAMA
REKLAMA

Aplankę „Jausmų muziejų“, laidos herojai leidosi į kelionę siauruku, o išsilaipinę aplankė „Meno inkubatorių“ bei „Drugelių parodą“.

Drugelis – kanibalas ir besisukanti galva

Lankantis drugelių parodoje, drugelių kupolo įkūrėjas Justas Tekutis papasakojo apie išskirtinius drugelių maisto įpročius.

„Egzistuoja drugelis Spungė, kuris valgo tik dilgėles. Turint daržą nereikia ravėti, nes turint šį drugelį, jis už jus atliks darbus. Drugelis aušrelė – labai gražaus, malonaus pavadinimo, patrauklios išvaizdos, net neįtartume, kad jis yra kanibalas. Jei šalia savęs jis randa drugelį, jis jį suvalgo“, – pasakojo J. Tekutis. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Paskutiniąja kelionės stotele tapo „Labi parkas“, kuriame išbandžiusi vieną iš atrakcionų, laidos vedėja R. Lukoševičiūtė-Daudienė pasijuto kiek silpnai:

„Antrą kartą nekartočiau, bet bent kartą gyvenime pabandyti reikia“.

Ką dar verta aplankyti Anykščiuose, kuo šis miestas įpatingas bei kaip kelionės pabaigoje jautėsi laidos herojai – sužinokite laidoje „Sveiki atvykę“.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Sveiki atvykę“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų