Šis unikalus muziejus patiks visai šeimai: „Nepažinsi šios vietos jos nepalietęs, nepauostęs“

Pirmoji sotelė – jausmai
Kelionę laidos herojai pradėjo nuo „Jausmų muziejaus“, kurio įkūrėja Monika Tekutienė plačiau papasakojo apie šio muziejaus įpatybes. Muziejus padalintas į 3 atskiras erdves, jame gausu patyriminės bei edukacinės veiklos. Lankytojų laukia jausmų lenta, jausmų kaukės bei jausmų nagrinėjimas iš kvapų pusės. Muziejuje taip pat įsikūrusi fobijų sienelė. Kalbėdama apie baimes, pašnekovė užsiminė apie vieną neįprasčiausių, žmones įbauginančių atvejų:
„Viena iš keisčiausių baimių, kurias išgirsti, tai yra baimė, kad riešutų sviestas prilips prie gomurio. Ši baimė turi savo mokslinį pavadinimą“, – teigė M. Tekutienė
„Jausmų muziejus“, anot įkūrėjos bei ten apsilankiusių laidos herojų, skiriasi nuo kitų, tradicių muziejų.
„Šis muziejus interaktyvus. Visai atvirkščiai nei įprastuose muziejuose, kuriuose matyti lentelės, raginančios nieko neliesti. Šiame muziejuje viskas kitaip, nepažinsi šios vietos jos nepalietęs, nepauostęs. Ši vieta išlaiko dėmesį, nes čia galima pilnai dalyvauti veiksme“, – potyriais dalijosi kelionės herojus, Jolantos sūnus Danielius.
Aplankę „Jausmų muziejų“, laidos herojai leidosi į kelionę siauruku, o išsilaipinę aplankė „Meno inkubatorių“ bei „Drugelių parodą“.
Drugelis – kanibalas ir besisukanti galva
Lankantis drugelių parodoje, drugelių kupolo įkūrėjas Justas Tekutis papasakojo apie išskirtinius drugelių maisto įpročius.
„Egzistuoja drugelis Spungė, kuris valgo tik dilgėles. Turint daržą nereikia ravėti, nes turint šį drugelį, jis už jus atliks darbus. Drugelis aušrelė – labai gražaus, malonaus pavadinimo, patrauklios išvaizdos, net neįtartume, kad jis yra kanibalas. Jei šalia savęs jis randa drugelį, jis jį suvalgo“, – pasakojo J. Tekutis.
Paskutiniąja kelionės stotele tapo „Labi parkas“, kuriame išbandžiusi vieną iš atrakcionų, laidos vedėja R. Lukoševičiūtė-Daudienė pasijuto kiek silpnai:
„Antrą kartą nekartočiau, bet bent kartą gyvenime pabandyti reikia“.
Ką dar verta aplankyti Anykščiuose, kuo šis miestas įpatingas bei kaip kelionės pabaigoje jautėsi laidos herojai – sužinokite laidoje „Sveiki atvykę“.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Sveiki atvykę“.
