Žinomos verslininkės ir jos anūko mirties istorijoje – naujos detalės

Vėliau paaiškėjo, kad žuvusi moteris yra Irena Rupinska, „ZPK Rupiscy“ ir „Natrix“ bendrasavininkė, viena turtingiausių moterų Lenkijoje.
Aiškėja tragedijos aplinkybės
Pasak „Fakt“, tyrėjai jau turi preliminarius duomenis, kas sukėlė gaisrą.
„Kambario kampe, kur kilo gaisras, buvo keletas visiškai sudegusių elektros prietaisų. Atrodo, kad gaisras kilo būtent šioje vietoje“, – nurodė prokurorė Katarzyna Wankiewicz.
„Onet“ trečiadienį skelbia, kad ugnis neplito į kitas namo dalis. Nelaimės metu moteris su anūku miegojo kambaryje, jame daugiau nieko nebuvo.
Skelbiama, kad gaisras kilo pirmame namo aukšte esančiame miegamajame ir greitai išplito. Dar prieš atvykstant gelbėjimo tarnyboms, šeimos nariai bandė gaivinti žmones. Vėliau gelbėjimo darbus perėmė ugniagesiai ir paramedikai.
Nepaisant visų pastangų, moteris mirė įvykio vietoje. Netrukus po to ligoninėje mirė jos dvejų metų anūkas. Du vyrai, kurie taip pat buvo name gaisro metu, patyrė nedidelius sužalojimus.
Tyrimas tęsiamas.
Tragedija įvyko Palenkės vaivadijoje esančiame Šumovo mieste.
Internetą op tragedijos užplūdo užuojautos žinutės.
Žuvusi moteris buvo Lenkijoje žinoma verslininkė, bendrovių, užsiimančių žvyro gavyba ir gamyba, bendrasavininkė.
Socialiniuose tinkluose pasirodė daugybė užuojautos žinučių, tarp jų, ir iš vietos valdžios institucijų.
„Su dideliu liūdesiu priėmėme žinią apie ponios Irenos Rupinskos ir jos mylimo anūko mirtį. Nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius. Šiais sunkiais laikais linkime jums stiprybės, ramybės ir tarpusavio paramos. Mirusiųjų atminimas liks mūsų širdyse. Tegul jie ilsisi ramybėje“, – sakė Šumovo savivaldybė.
