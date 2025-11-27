Popiežius Leonas XIV pradėjo pirmąją vizito kelionę – atvyko į Turkiją

Amerikiečių pontifiko lėktuvas Ankaroje nutūpė 12 val. 23 min. (11 val. 23 min. Lietuvos laiku).
Popiežius sostinėje turi susitikti su prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu (Redžepu Tajipu Erdohanu), pasakyti kalbą pareigūnams, pilietinei visuomenei ir diplomatams, o vakarop išskris į Stambulą.
Iš Turkijos, kur bus keturias dienas, Leonas XIV nuvyks į Libaną.
Toks vizitas bet kokiomis aplinkybėmis būtų keblus, tačiau tampa dar sudėtingesnis dėl įtampos Artimuosiuose Rytuose ir žiniasklaidos dėmesio.
