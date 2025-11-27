 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Popiežius paragino Turkijos prezidentą imtis tarpininko vaidmens

2025-11-27 16:25 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 16:25

Ketvirtadienį popiežius Leonas, per pirmąjį vizitą į užsienį surengęs derybas su prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu, paragino Turkiją prisiimti tarpininkės tarp tautų vaidmenį. 

Popiežius Leonas XIV, Recepas Tayyipas Erdoganas (nuotr. Elta)

Ketvirtadienį popiežius Leonas, per pirmąjį vizitą į užsienį surengęs derybas su prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu, paragino Turkiją prisiimti tarpininkės tarp tautų vaidmenį. 

REKLAMA
0

„Pone prezidente, lai Turkija būna stabilumo ir tautų suartėjimo šaltinis, tarnaujant teisingai ir ilgalaikei taikai“, – sakė jis pareigūnams ir diplomatams sostinėje Ankaroje, pradėdamas keturių dienų vizitą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiandien labiau nei bet kada mums reikia žmonių, kurie skatintų dialogą ir jo imtųsi su tvirta valia ir kantriu ryžtu“, – sakė jis, perspėdamas apie „iki pasaulinio lygmens padidėjusį konfliktų lygį“. 

REKLAMA
REKLAMA

Turkija vis labiau pateikia save kaip svarbią tarpininkę drauge su Vakarų galybėmis, nuolat dalyvaudama pastangose sureguliuoti konfliktus ​​– nuo karų Ukrainoje ir Gazos Ruože iki Afrikos kyšulyje ir toliau.

REKLAMA

Leonas pabrėžė ypatingą Turkijos, kaip tilto tarp Rytų ir Vakarų, Azijos ir Europos vaidmenį, ir sakė, kad šalis yra svarbi Viduržemio jūros regiono ir viso pasaulio dabarčiai bei ateičiai, visų pirma dėl vertingos savo vidaus įvairovės.

„Vienodumas būtų skurdinantis. Iš tiesų, visuomenė gyva, jei joje yra įvairovė“, – sakė popiežius šalyje, kurioje dauguma iš 86 mln. gyventojų yra sunitai musulmonai ir maždaug 100 tūkst. yra krikščionys. 

REKLAMA
REKLAMA

„Krikščionys trokšta teigiamai prisidėti prie jūsų šalies vienybės. Jie yra – ir jaučiasi – turkų tapatybės dalimi“, – sakė Leonas XIV

Pasaulio katalikų lyderis taip pat teigė, kad tokioje visuomenėje kaip Turkijos, kurioje religija vaidina matomą vaidmenį, „būtina gerbti kiekvieno žmogaus orumą ir laisvę“. 

"Mes visi esame Dievo vaikai, ir tai turi asmeninių, socialinių ir politinių pasekmių (...) Tai didelis iššūkis, turintis pakeisti vietos politiką ir tarptautinius santykius“, – sakė Leonas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Popiežius Leonas XIV (Nuotr. SCANPIX)
Popiežius Leonas XIV pradėjo pirmąją vizito kelionę – atvyko į Turkiją
Popiežius Leonas XIV (nuotr. SCANPIX)
Jau aišku, ką popiežius aplankys per savo pirmąją užsienio kelionę

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų