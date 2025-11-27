 
  tv3.lt
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Su makedonų ministru susitikęs Budrys: jei neginsime tarptautinės teises, byrės žemėlapiai

2025-11-27 15:41 / šaltinis: BNS
2025-11-27 15:41

Su Vilniuje viešinčiu Šiaurės Makedonijos kolega Timčo Mucunskiu susitikęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys aptarė saugumo situaciją regione, NATO gynybos stiprinimo klausimus, paramą Ukrainai.

Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)

Su Vilniuje viešinčiu Šiaurės Makedonijos kolega Timčo Mucunskiu susitikęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys aptarė saugumo situaciją regione, NATO gynybos stiprinimo klausimus, paramą Ukrainai.

2

Pokalbio metu K. Budrys akcentavo, kad Rusijai tęsiant agresiją prieš Ukrainą ir siekiant pakeisti Europos saugumo architektūrą, Europos šalių ir viso Aljanso vienybė bei pagarba taisyklėmis pagrįstai pasaulio tvarkai yra kaip niekada svarbios.

„Mes turime apsaugoti tarptautinę teisę, nes jeigu mes to nepadarysime, byrės tiek žemėlapiai, tiek žmonių gyvenimai ir naikinimo tiktai daugės. (...) Jeigu mes to neturėsime, tuomet visa kita yra nebesvarbu“, – po susitikimo spaudos konferencijoje ketvirtadienį sakė K. Budrys.

Ministras pabrėžė būtinybę užtikrinti paramos tęstinumą Ukrainai, siekti Rusijos atsakomybės už karo nusikaltimus ir stiprinti kolektyvines pastangas prieš agresorių.

„Turime būti vieningi gindami pamatines vertybes. Suverenitetas, pagarba teritoriniam vientisumui ir tarptautinei teisei yra neginčijami. Jei leisime Rusijai jėga perbraižyti sienas Ukrainoje, galime pamiršti apie suvereniteto ir teritorinio vientisumo principų egzistavimą globaliu mastu. Tai turės ilgalaikių pasekmių Europos saugumui ir ateičiai“, – teigė ministras.

Lietuvos diplomatijos vadovas išreiškė palaikymą Šiaurės Makedonijos siekiui tapti ES nare.

„Šiaurės Makedonija turi strateginį tikslą tapti Europos Sąjungos nare, mes šį tikslą remiame, Europos Sąjungos plėtra bus mūsų pirmininkavimo vienas iš prioritetų, dėsime pastangas į tai“, – kalbėjo K. Budrys.

Ministrai susitikimo metu taip pat aptarė galimybes stiprinti dvišalį bendradarbiavimą gynybos pramonės, mokslo, informacinių technologijų, kibernetinio saugumo, finansinių technologijų ir žemės ūkio pramonės srityse.

K. Budrys padėkojo Šiaurės Makedonijai už solidarumą ir paramą pasmerkiant prieš Lietuvą vykdomą Baltarusijos hibridinę ataką.

