Budrys dalyvaus ES Užsienio reikalų taryboje Liuksemburge

Šiame ES narių ministrų susitikime turėtų dalyvauti ir Ukrainos diplomatijos vadovas Andrijus Sybiha.
Kaip skelbia Užsienio reikalų ministerija, vyksiančioje taryboje taip pat bus aptariama padėtis Artimuosiuose Rytuose, po to kai pradėtas įgyvendinti JAV prezidento Donaldo Trumpu remiamas susitarimas dėl Izraelio ir „Hamas“ paliaubų.
Penktadienį Baltuosiuose rūmuose įvyko Ukrainos ir JAV prezidentų susitikimas. Šalių atstovai pokalbių metu daugiausia dėmesio skyrė priemonėms, kuriomis būtų galima daryti spaudimą Rusijai siekti taikos. Visgi susitikimo metu Ukraina nesulaukė pažado jai suteikti tolimojo nuotolio sparnuotųjų raketų „Tomahawk“.
