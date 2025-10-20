Kalendorius
Budrys dalyvaus ES Užsienio reikalų taryboje Liuksemburge

2025-10-20 06:37 / šaltinis: ELTA
2025-10-20 06:37

Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys pirmadienį dalyvaus Liuksemburge vyksiančioje Europos Sąjungos Užsienio reikalų taryboje (URT). Susitikime planuojama aptarti ES karinės paramos Ukrainai klausimus, taip pat ketinimus įvesti 19-ąjį sankcijų paketą agresorei Rusijai. 

Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis

1

Šiame ES narių ministrų susitikime turėtų dalyvauti ir Ukrainos diplomatijos vadovas Andrijus Sybiha. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbia Užsienio reikalų ministerija, vyksiančioje taryboje taip pat bus aptariama padėtis Artimuosiuose Rytuose, po to kai pradėtas įgyvendinti JAV prezidento Donaldo Trumpu remiamas susitarimas dėl Izraelio ir „Hamas“ paliaubų.

Penktadienį Baltuosiuose rūmuose įvyko Ukrainos ir JAV prezidentų susitikimas. Šalių atstovai pokalbių metu daugiausia dėmesio skyrė priemonėms, kuriomis būtų galima daryti spaudimą Rusijai siekti taikos. Visgi susitikimo metu Ukraina nesulaukė pažado jai suteikti tolimojo nuotolio sparnuotųjų raketų „Tomahawk“.

