ES užsienio politikos vadovė Kallas atvyko į Kyjivą

„Šiandien esu Kyjive pokalbių dėl finansinės ir karinės paramos, Ukrainos energetikos sektoriaus saugumo ir Rusijos patraukimo atsakomybėn už karo nusikaltimus“, – socialiniame tinkle X parašė K. Kallas.
Ji pridūrė, kad ukrainiečiai įkvepia pasaulį savo drąsa, o jų atsparumas reikalauja tolesnės Europos paramos.
Į Ukrainos sostinę atvykusią K. Kallas traukinių stotyje pasveikino Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.
Anksčiau K. Kallas pareiškė, kad Ukrainos partnerės privalo pasinaudoti savo įtaka ir didinti spaudimą Rusijai, kad karas būtų nedelsiant nutrauktas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!