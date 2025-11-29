Ši žinia pasirodė po to, kai paaiškėjo, kad policija atlieka tyrimą buvusio PAR prezidento Jacobo Zumos dukters atžvilgiu dėl teiginių, jog ji atliko vaidmenį verbuojant vyrus prisijungti prie Rusijos samdinių kare prieš Ukrainą.
Keturi vyrai, kurie, gavus pranešimą, ketvirtadienį ir penktadienį buvo sulaikyti O. R. Tambo tarptautiniame oro uoste, pirmadienį turėtų stoti prieš teismą netoli Johanesburgo. Policija įtaria juos pažeidus PAR įstatymą, draudžiantį piliečiams kariauti kurios nors užsienio valstybės kariuomenės pusėje be vyriausybės leidimo.
„Atliekant preliminarų tyrimą paaiškėjo, kad moteris pietų afrikietė tariamai padėjo šiems asmenims keliauti ir įstoti į Rusijos Federacijos kariuomenę“, – sakoma tyrimui vadovaujančio elitinio policijos dalinio HAWKS pareiškime.
Policija praėjusią savaitę pareiškė, kad tiria teiginius, jog J. Zumos dukra Duduzile Zuma-Sambudla, kuri yra parlamentarė, atstovaujanti savo tėvo partijai „Umkhonto we Sizwe“ (MK), priviliojo 17 PAR vyrų į Rusiją „kariauti Ukrainos kare be jų žinios ar sutikimo“. Kai šie teiginiai iškilo į viešumą, D. Zuma-Sambudla atsistatydino iš parlamento.
Kyjivo duomenimis, į Rusijos kariuomenę įstojo 1 tūkst. 426 piliečiai iš 36 Afrikos šalių, tačiau tikrasis užsienio kovotojų skaičius gali būti kur kas didesnis.
Be fronto linijoje esančių vyrų, keli tarptautinės žiniasklaidos atlikti tyrimai atskleidė, kad Afrikos moterims buvo siūlomos patrauklios sutartys dirbti Rusijos bepiločių orlaivių gamyklose, ypač centriniame Tatarstano regione.
