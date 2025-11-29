 
Kalendorius
Lapkričio 29 d., šeštadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Pietų Afrikoje sulaikyti 4 asmenys, įtariami norėję kariauti Rusijos pusėje

2025-11-29 19:44 / šaltinis: ELTA
2025-11-29 19:44

Pietų Afrikos Respublikos (PAR) policija Johanesburgo oro uoste sulaikė keturis į Rusiją turėjusius vykti vyrus, įtariamus užsirašius kariauti Rusijos kariuomenės pusėje, šeštadienį pranešė policininkai.

Rusijos palaikytojai Afrikoje (AP Photo nuotr.)

Pietų Afrikos Respublikos (PAR) policija Johanesburgo oro uoste sulaikė keturis į Rusiją turėjusius vykti vyrus, įtariamus užsirašius kariauti Rusijos kariuomenės pusėje, šeštadienį pranešė policininkai.

REKLAMA
0

Ši žinia pasirodė po to, kai paaiškėjo, kad policija atlieka tyrimą buvusio PAR prezidento Jacobo Zumos dukters atžvilgiu dėl teiginių, jog ji atliko vaidmenį verbuojant vyrus prisijungti prie Rusijos samdinių kare prieš Ukrainą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Keturi vyrai, kurie, gavus pranešimą, ketvirtadienį ir penktadienį buvo sulaikyti O. R. Tambo tarptautiniame oro uoste, pirmadienį turėtų stoti prieš teismą netoli Johanesburgo. Policija įtaria juos pažeidus PAR įstatymą, draudžiantį piliečiams kariauti kurios nors užsienio valstybės kariuomenės pusėje be vyriausybės leidimo.

REKLAMA
REKLAMA

„Atliekant preliminarų tyrimą paaiškėjo, kad moteris pietų afrikietė tariamai padėjo šiems asmenims keliauti ir įstoti į Rusijos Federacijos kariuomenę“, – sakoma tyrimui vadovaujančio elitinio policijos dalinio HAWKS pareiškime.

REKLAMA

Policija praėjusią savaitę pareiškė, kad tiria teiginius, jog J. Zumos dukra Duduzile Zuma-Sambudla, kuri yra parlamentarė, atstovaujanti savo tėvo partijai „Umkhonto we Sizwe“ (MK), priviliojo 17 PAR vyrų į Rusiją „kariauti Ukrainos kare be jų žinios ar sutikimo“. Kai šie teiginiai iškilo į viešumą, D. Zuma-Sambudla atsistatydino iš parlamento.

Kyjivo duomenimis, į Rusijos kariuomenę įstojo 1 tūkst. 426 piliečiai iš 36 Afrikos šalių, tačiau tikrasis užsienio kovotojų skaičius gali būti kur kas didesnis.

Be fronto linijoje esančių vyrų, keli tarptautinės žiniasklaidos atlikti tyrimai atskleidė, kad Afrikos moterims buvo siūlomos patrauklios sutartys dirbti Rusijos bepiločių orlaivių gamyklose, ypač centriniame Tatarstano regione.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų