  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Karas Ukrainoje

NATO ekspertas: Rusija vis dar tikisi Ukrainos kapituliacijos

2025-12-02 10:43 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 10:43

Rusija vis dar tikisi gana rimtos Ukrainos kapituliacijos, interviu Latvijos televizijai sakė NATO strateginės komunikacijos centro direktorius Janis Sartas.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Rusija vis dar tikisi gana rimtos Ukrainos kapituliacijos, interviu Latvijos televizijai sakė NATO strateginės komunikacijos centro direktorius Janis Sartas.

Jis teigė šiuo metu atsargiai vertinantis galimybes pasiekti taiką, nes Rusija dar nepasodinta prie derybų stalo. 

„Taigi man atrodo, bent jau kol kas, kad ji vis dar tikisi gana rimtos Ukrainos kapituliacijos, su galimybe, jei reikės, tęsti invaziją. Ir nemanau, kad Ukraina su tuo sutiks“, – sakė J. Sartas. 

Pasak jo, tai susiję ne tiek su Rusijos, kiek su vieno žmogaus – Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino – pozicija. 

„Manau, kad jie siekia kokios nors taikos ar pauzės, per kurią Ukraina išliks silpna ir toliau bus silpninama, o jie galės toliau įgyti įtaką Ukrainoje kitomis priemonėmis“, – sakė jis. 

Ekspertas taip pat atkreipė dėmesį į abiejų šalių išteklių svarbą. Rusijos ištekliai, vis labiau remiami Kinijos, iš dalies paaiškina, kodėl Rusija gali taip ilgai tęsti karą. Ukraina turi mažiau išteklių, bet yra remiama Europos ir Vakarų – šiuo metu labiau Europos nei viso Vakarų pasaulio. Klausimas, kuri iš jų pirmoji pradės stokoti šių išteklių.

Baltieji rūmai: JAV administracija labai optimistiškai vertina derybas dėl taikos Ukrainoje

Baltieji rūmai pareiškė „labai optimistinius“ lūkesčius derybų dėl taikos Ukrainoje atžvilgiu ir patvirtino, kad JAV specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas išvyko į Rusiją.

Tai pirmadienį Vašingtone per susitikimą su žurnalistais pranešė Donaldo Trumpo administracijos atstovė spaudai Karoline Leavitt.

„Manau, kad administracija jaučiasi labai optimistiškai“, – į klausimą, kiek derybininkai priartėjo prie  susitarimo dėl taikos Ukrainoje, atsakė K. Leavitt. 

Ji pabrėžė, kad Amerikos komanda, įskaitant prezidentą Donaldą Trumpą, viceprezidentą J. D. Vance'ą, specialųjį pasiuntinį S. Witkoffą, valstybės sekretorių Marco Rubio ir gynybos sekretorių Pete'ą Hegsethą, „labai nori, kad šis karas baigtųsi“. 

Šiame kontekste ji paminėjo „gerus pokalbius“ su Ukrainos delegacija Floridoje ankstesnę dieną ir sakė, kad dabar S. Witkoffas keliauja į Rusiją, tęsdamas D. Trumpo administracijos diplomatiją kalbėtis su abiem šalimis.

Pasak jos, punktai išdėstyti popieriuje ir kruopščiai suderinti. 

„Tegul derybininkai derasi, bet mes jaučiamės gana gerai ir tikimės, kad šis karas pagaliau baigsis“, – sakė Baltųjų rūmų atstovė spaudai.

Sekmadienį Ukrainos ir Amerikos delegacijos susitiko JAV aptarti planą, kaip pasiekti taiką Ukrainoje. Jos saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Rustemas Umerovas teigė, kad per derybas Floridoje padaryta didelė pažanga siekiant orios taikos bei priartinant Ukrainos pozicijas prie amerikiečių. JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pavadino susitikimą Floridoje produktyviu, tačiau pabrėžė, kad dar daug ką reikia nuveikti.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Jonas
Jonas
2025-12-02 11:25
O ukraina su fasistine evropa vis dar tikisi permoha
Atsakyti
Mažas skirtumėlis
Mažas skirtumėlis
2025-12-02 11:12
Europa visus resursus perka iš viso pasaulio, o Rusija parduoda ir aprūpina resursais ne tik Kiniją, bet ir visą pasaulį. Kam greičiau pasibaigė pinigai?
Atsakyti
Keistos antraštės
Keistos antraštės
2025-12-02 11:20
turint galvoje, kad Rusija rugsėjo-lapkričio mėn. kasdien užimdavo vidutiniškai 18 kv. km... Už ką mus laiko kišdami tokią propagandą?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
