Rusų laivas pranešė apie užpuolimą Juodojoje jūroje, skelbia Turkija

Laivas „Midvolga 2“ „pranešė buvęs užpultas už 80 jūrmylių nuo mūsų krantų“, socialiniame tinkle X parašė Turkijos jūrų reikalų valdyba.
Jos teigimu, laivas „plaukė iš Rusijos į Sakartvelą, prikrautas saulėgrąžų aliejaus“, jame buvo 13 įgulos narių. Informacija apie tariamą išpuolį skamba keistai, nes jo metu ne tik nenukentėjo įgula, bet ir laivas pagalbos neprašė. Jis savo eiga tęsia kelionę.
Dronai smogė rusų laivams
Incidentas įvyko vos po kelių dienų, kai Ukrainos dronai smogė į du Rusijos tanklaivius prie Turkijos krantų. Atsakomybę už šias atakas prisiėmė šaltinis iš Ukrainos saugumo tarnybos. Jis teigė, kad dronai puolė laivus, „slapta vežusius rusišką naftą“.
„Midvolga 2“ plaukė į Sinopo uostą, esantį Turkijos Juodosios jūros pietinės pakrantės, nusidriekusios per maždaug 1600 kilometrų, centrinėje dalyje.
Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pirmadienį kritikavo dronų atakas, pavadinęs jas „nerimą keliančiu eskalavimu“.
„Jokiomis aplinkybėmis negalime toleruoti šių atakų, keliančių grėsmę laivybos saugumui, aplinkai ir gyvybėms mūsų išskirtinėje ekonominėje zonoje“, – sakė jis apie pirmąsias dronų atakas, įvykdytas penktadienį.
„Rusijos ir Ukrainos konfliktas akivaizdžiai pasiekė tokį etapą, kai kyla grėsmė laivybos saugumui Juodojoje jūroje“, – pabrėžė Turkijos prezidentas.
