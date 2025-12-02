Rutte prabilo apie Ukrainos ateitį NATO

Ukrainos narystė NATO bus „sprendžiama atskirai“ taikos derybose, patvirtino M. Rutte.
NATO generalinis sekretorius M. Rutte išsamiau pakomentavo naujausias JAV pastangas užbaigti karą ir tai, kaip jos galėtų paveikti Ukrainos ateitį Aljanse.
Šiuo metu pagrindiniai Donaldo Trumpo derybininkai yra Maskvoje, kur aptariamas jų taikos planas.
Visi su Ukrainos naryste NATO klausimai turi būti sprendžiami atskirai
Spaudos konferencijoje M. Rutte dar kartą pabrėžė besitikintis, kad visi su Ukrainos naryste susiję klausimai bus „sprendžiami atskirai“ taikos derybose ir kad NATO prie tokių derybų prisijungs.
M. Rutte palankiai įvertino pirminį JAV taikos planą, kuriame, tiesa, buvo atmesta Ukrainos narystė NATO, sakydamas: „Reikia kažkur pradėti.“
Tačiau, kalbėdamas apie taikos perspektyvas, jis pridūrė: „Sunku prognozuoti, kada mums pavyks.“
Jis taip pat sumenkino galimybes, kad Ukraina artimiausiu metu prisijungtų prie NATO, pažymėdamas, kad tam būtinas visų narių konsensusas, kurio šiuo metu nėra.
Tai atitinka ir Europos lyderių poziciją, išdėstytą nutekėjusiame atsakomajame pasiūlyme į pirminį, Rusijai palankų, JAV 28 punktų planą, rašo „Sky News“.
JAV neseniai pateikė planą dėl karo Ukrainoje užbaigimo, kuriame daugelis reikalavimų buvo palankūs Maskvai. Tačiau, spaudžiant Ukrainai ir jos Europos sąjungininkėms, planas buvo sušvelnintas ir pakeistas taip, kad būtų labiau atsižvelgta į Kyjivo interesus. Po JAV ir Ukrainos atstovų pokalbių Floridoje antradienį Maskvoje numatytas JAV specialiojo pasiuntinio Steve‘o Witkoffo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimas.
Užsienio reikalų ministrų susitikime trečiadienį dalyvaus ir Ukrainos diplomatijos vadovas Andrijus Sybiha bei ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas. JAV valstybės sekretorius Marcas Rubio savo dalyvavimą tuo tarpu atšaukė.
